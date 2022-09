Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 31 de agosto de 2022.

MG está com promoções para quem embarca em Montes Claro e também em Belo Horizonte. Ofertas contam com taxas já inclusas.

Partiu Salvador! A Azul está com ótimas ofertas de voos de ida e volta para quem deseja viajar para a capital da Bahia ainda neste ano. A companhia aérea tem passagens por apenas R$ 668. Os bilhetes são para o mês de novembro e contam com todas as taxas já inclusas.

Salvador é um dos principais destinos do Nordeste do país. A capital oferece um litoral surpreendente, com muito axé e boa gastronomia. O centro histórico também é um local de muita riqueza e história. A cidade é um destino certo para quem deseja uma experiência fantástica.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/Salvador por R$ 668

A nossa equipe também reuniu outras ótimas ofertas para que você não passe muito tempo procurando na internet. Montes Claros também está com passagens baratas para São Paulo. A Gol tem voos de ida e volta para a capital paulista por apenas R$ 329. As passagens são para voo direto, sem escalas, em setembro.

Vale lembrar que todas as promoções com embarque em Montes Claros são para o período de baixa temporada, entre os meses de setembro, outubro e novembro. Todas as passagens são vendidas com taxas e encargos já inclusos. Os descontos não são válidos para os finais de semana e feriados.

Voos promocionais para quem embarca em Belo Horizonte

A nossa equipe também reuniu excelentes ofertas para quem embarca em Belo Horizonte. A capital mineira tem voos para São Paulo por apenas R$ 302. As passagens são vendidas pelo menos valor para desembarque em Congonhas e em Guarulhos.

Outra ótima oferta é com destino para o Rio de Janeiro. Os bilhetes de ida e volta saem por R$ 376. A oferta é da Gol e conta tom todas as taxas já inclusas. Os boos são para o mês de abril do próximo ano.