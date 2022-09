Preciso ser funcionário público para me associar ao Assist?

31 de agosto de 2022.

A Assist é uma associação que visa beneficiar Servidores Públicos, do Estado do Rio de Janeiro, há mais 35 anos a empresa vem trabalhando para promover bem-estar, saúde, segurança e lazer.

Para se associar a esse serviço o principal requisito é que seja um funcionário público, é possível que os dependentes que não são servidores públicos se associem por intermédio do colaborador. Em outras palavras, tem a possibilidade do funcionário incluir os pais, filhos, cônjuges, netos, bisnetos, entre outros graus de parentescos.

Essa é a única maneira de fazer com que pessoas não servidores usufruam dos benefícios da Assist. A empresa tem como missão disponibilizar qualidade de vida, segurança e bons momentos em família. E ainda garante uma Associação referência em transformações sociais no Estado do Rio de Janeiro.

Então, para finalizar, conclui-se que a Assist não beneficia somente ao servidor colaborador, mas sim toda a sua família.

Quer saber um pouco mais das parcerias, benefícios, convênios entre muitas outras coisas que a Associação oferece, fique até o final desta leitura e fique bem informado.

Como se cadastrar?

Atendo o principal requisito, que é ser funcionário público do estado do RJ, basta você entrar em contato com alguns dos canais de atendimento, que são eles.

Atendimento telefônico – (21) 2142-5100 e 2217-3800, das 8h às 20h de segunda a sexta

Site – www.assist.org.br

E-mail – [email protected]

WhatsApp – (21) 2142-5100, de segunda a sábado, das 8h às 20h

Além desses você também encontra a Assist nas redes sociais Facebook e Instagram, pelo aplicativo, YouTube e até mesmo no PodCast, disponível no Spotify.

Se preferir pode se dirigir até uma das sedes da empresa em que está localizada na Rua Senador Dantas, 117 – Loja H Centro RJ, funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

No dia do cadastro é importante que tenha em mãos RG, CPF, PIS/ PASEP, cartão nacional de saúde (CNS), contracheque ou comprovante do órgão, comprovante de residência, podendo ser uma conta de água, luz ou telefone e também o comprovante de estado civil.

Para incluir um dependente beneficiário é necessário também levar os mesmos documentos mencionados acima da pessoa, e caso for filho também incluir a certidão de casamento, para cônjuges – certidão de casamento, termo de curatela e tutelados se também for o caso.

Programas

A Assist oferece uma série de programas que sempre estão sendo atualizadas e cheia de novidades, ele conta com programas sociais, atividades assistenciais,

normas e procedimentos. Veja abaixo os programas existentes.

Vida saudável;

Soma.

Benefícios coletivos

Fique atento às regras para poder usar tranquilamente os seus benefícios coletivos, nos quais são muitos os que a empresa oferece. Todos esses benefícios estão disponíveis no quadro de associados.

Assistência jurídica;

Assistência flex domiciliar;

Seguro de vida em grupo;

Algumas doenças graves;

Clube;

Turistando;

Revista Assist;

Caminhadas e Corridas;

Serviço Social;

Vocacional;

Assistência funeral, etc.

Esses são alguns dos benefícios que a Associação oferece aos seus colaboradores e dependentes beneficiários.

Convênios

É preciso estar ligado, pois os convênios podem sofrer algum tipo de alteração sem qualquer tipo de aviso prévio, além disso, os convênios seguem as regras determinadas pelos convidados que devem ser válidas enquanto houver acordo com a Assist.

Academias e plano de saúde coletivo

Esses são os convênios no qual os beneficiários terão acesso.

Programas

Com os programas da empresa Assist é possível ter vários descontos em alguns locais conveniados com a Associação, confira no site as regras para a utilização.

Veja abaixo quais são as parcerias existentes no plano.

Restaurantes;

Descontos em alguns remédios;

Seleção de vantagens;

Educação;

Seguro;

Turismo.

A Assist cobre situações de emergência?

Não, a Assist não cobre casos de urgência e emergência por não ser um plano de saúde, a empresa não oferece esse tipo de serviço para não colocar a vida do indivíduo em risco.

Casos assim é preciso de um hospital e a Assist só conta com ambulatórios, levando o paciente a um risco grande de morte.

Sendo assim, a Assist também não oferece atendimentos hospitalares, somente ambulatorial, sendo bem completo e equipado.

Área do Associado

Além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, o associado e seus dependentes podem contar com um espaço totalmente exclusivo, com acesso a materiais diferenciados, além de muita informação e muitas outras funcionalidades.

Os beneficiários podem acessar essa área pelo site ou pelo aplicativo para celulares disponíveis para sistemas Android e iOS. O aplicativo é bem prático e fácil de usar, sendo totalmente intuitivo.

No aplicativo você vai entrar funcionalidade como:

Carteirinha Digital do Associado e Beneficiários;

2ª via de boletos;

Espaço para agendamentos;

Local para realizar inscrições;

Lives e vídeos;

Revista Assist;

Parcerias e exclusividades em descontos;

Declarações;

Ouvidoria;

Comunicados;

Pesquisa de profissionais odontológicos e colaboradores médicos;

Informações sobre os benefícios coletivos;

Informações sobre os canais de atendimento;

Links para as redes sociais.

Com todas essas funcionalidades torna a vida do associado muito mais prática e ágil.