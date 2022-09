As camisas da Copa do Mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

De quatro em quatro anos, desde 1930, exceção feita em 1942 e 1946, por conta da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo se volta para aquela competição que mais atrai apaixonados, a Copa do Mundo de futebol. Como em quase todas as edições, o Brasil terá três jogos na fase inicial e, se tudo der certo, mais quatro jogos para comemorarmos o hexacampeonato. Para tal disputa e comemoração é necessário que os jogadores se apresentem muito bem trajados, afinal, a competição é de gala.

As camisas destes uniformes, cada vez mais, impressionam pelo design e funcionalidade. A indústria têxtil se esforça muito no desenvolvimento de material esportivo, haja vista as incríveis camisas com tecnologia de absorção de suor. Muitas seleções já divulgaram os modelos que serão usados no Qatar/2022. Vamos a eles!

Estranhamente, não foram divulgadas as camisas do país-sede, o Qatar, mas isso deve ser jogo de cena, se não for pouco importa, muitas outras seleções já o fizeram e são lindas. As três novas camisas da Seleção do Equador, homenageiam as quatro regiões do país. A camisa titular, e a mais tradicional e simples é amarela, enquanto a reserva vem na cor azul com grafismos inspirados na cultura local. Também bastante simples, a terceira opção vem na cor branca.

A seleção senegalesa vem com a camisa titular na cor branca com um chevron amarelo no peito com bordas em verde e vermelho; a camisa foi inspirada na seleção de 2002, que chegou às quartas de final, vencendo na estreia os franceses, atuais campeões na ocasião. A camisa reserva tem a cor verde predominando com uma faixa central em tom mais escuro. Fechando o grupo A, a Holanda vem com a sua tradicional camisa laranja. O padrão gráfico frontal representa a pele de um leão. Já a camisa reserva vem em azul-escuro com detalhes preto e laranja.

No grupo B, até o momento, existem dúvidas com relação à camisa do Irã, mas dúvida alguma sobre as outras. A Inglaterra virá com a sua tradicional camisa branca, porém, o degrade em tons azuis nos ombros se destaca. O jogo reserva tem a cor vermelha e gola polo em tom azul-escuro. As camisas da seleção dos Estados Unidos são bastante tradicionais e chama a atenção a ausência da logo da fornecedora. A camisa titular é branca com detalhes na gola e mangas em vermelho e azul-marinho. O uniforme número dois é azul com grafismos de fundo. O País de Gales traz uma camisa principal vermelha com um grafismo em zigue-zague, já o uniforme reserva é branco com o mesmo zigue-zague na gola e mangas, predominando os tons verde e branco.

O grupo C tem a bicampeã Argentina e sua tradicional camisa titular com listras verticais em azul-celeste e branco. O tom violeta da camisa reserva chama a atenção. O México vem com a sua camisa verde devidamente resgatada, já a reserva é bastante especial, em tom branco traz grafismos inspirados nos povos originários daquele país. Polônia e Arábia Saudita não divulgaram suas camisas.

No grupo D, a sempre favorita França, nem Austrália, Dinamarca e Tunísia divulgaram suas camisas, mas nada de muito diferente é esperado.

Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão formam o grupo E, e apenas a Costa Rica não divulgou seu uniforme. A Espanha vem sua tradicionalíssima camisa vermelha na titularidade, como segundo uniforme, traz uma camisa em tom azul com grafismos circulares. A Alemanha traz na camisa número um a cor branca com uma faixa preta central e aplicações em dourado. A camisa reserva é preta e vem com um bordô em grafismos que formam a letra “D”, de Deutschland. Já o Japão vem com camisa azul e outra branca, ambas inspiradas em origamis.

A Bélgica, cabeça de chave do grupo F, tem na sua camisa titular a predominância da cor vermelha, nas mangas os tons vermelhos e amarelos remetem à chamas. A camisa reserva é branca com pequenos detalhes nas bordas das mangas. O Canadá não divulgou ainda suas camisas. Já Marrocos e Croácia vem com as suas cores tradicionais em evidência, ou seja, vermelho e verde para a seleção marroquina, e o famoso quadriculado croata trazendo o vermelho e branco na camisa titular e tons azuis na reserva.

E o grupo G, hein? O grupo G tem o Brasil e sua sempre temida camisa amarela como titular e principal candidata ao título. Não há muito o que dizer da camisa número um, mas a reserva é simplesmente linda, o azul predominante cede espaço nas mangas para um grafismo em tons azuis e amarelos que remetem à pele da onça-pintada. Sérvia vem com seu uniforme vermelho como titular e uma bonita camisa reserva branca com um escudo central e bordas douradas. A Suíça também vem com a camisa titular vermelha com listras brancas nos ombros, já o segundo uniforme é branco e também traz um escudo frontal. Camarões ainda não revelou suas camisas para a Copa.

Finalmente, chegamos ao grupo H, que tem Portugal com a sua camisa vermelha e verde distribuídas diagonalmente. Já a camisa reserva é branca e na altura do peito traz uma faixa em vermelho e verde. Gana tem em sua camisa titular a predominância da cor branca e só nas bordas das mangas há um contorno nas cores vermelha e verde. A camisa reserva da seleção ganense é vermelha com um escudo frontal de bordas amarelas. A seleção uruguaia vem com a sua camisa azul-celeste numa clara alusão aos uniformes antigos, especialmente aqueles usados nas suas duas conquistas em 1930 e 1950. Já a camisa reserva é branca e tem um escudo frontal em cujo centro vem a numeração de cada jogador. A camisa titular da Coréia do Sul é vermelha com gola preta e a reserva vem com uma estampa multicolorida.

Leitores, é isso. Não se trata de um desfile de moda, mas o evento é de gala.