* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

Você está procurando como rastrear um celular? Então você está na página certa. Rastrear a posição de um celular não é algo que você apenas verifica nos filmes. Na verdade, muitas pessoas geralmente utilizam aplicativos de rastreamento de celular para reconhecer onde estão seus entes queridos. Não apenas isso, os empregadores ainda utilizam o rastreamento de celular nos truques de seus funcionários.

Rastrear a posição de um telefone celular não é mais apenas uma questão de facilidade ou conveniência. Com todas as violações da lei acontecendo, reconhecer a posição exata dos membros de sua família permite que você reconheça que eles estão seguros.

Se você está preocupado em como rastrear um celular, nesse local existem vários meios para fazê-lo. Mesmo assim, cada caminho tem seus benefícios pessoais. Além disso, nem todos os meios podem fornecer uma localização individual sem que eles percebam.

Consequentemente, falaremos sobre muitos desses meios hoje. Curti:

Rastrear a posição do celular de uma pessoa querida secretamente

Rastreamento de indivíduos apenas pelo número de telefone celular

Rastrear uma localização de celular totalmente grátis:

1: Como rastrear a localização de um celular sem o consentimento de alguém?

Rastrear a posição de um celular não é tão difícil quanto você imaginava. Na verdade, é uma das coisas mais brandas a se fazer, ainda que você prefira fazê-lo sem que a pessoa anterior se informe sobre isso. Portanto, sem fazer com que você espere, permita-nos começar com esta maneira equilibrada de rastrear a localização de um telefone celular:

Minspy- O aplicativo Ninja para rastrear um celular:

Se você deseja perseguir uma posição de celular secretamente, o Minspy é a maneira completa de fazer isso. É um aplicativo de rastreamento de telefone que chega para truques de Android e iOS. Com o Minspy, você pode aprender sobre a localização do telefone de qualquer pessoa que ainda esteja em um canto totalmente diferente do mundo.

Minspy é tão elegante que muitas pessoas o utilizam para saber se seus filhos estão seguros na escola e se seu cônjuge está no escritório ou onde eles supostamente estão. Eu tive um amigo muito próximo que quase teve um ataque cardíaco enquanto seu filho estava algumas horas atrasado da escola. Ele sempre rastreou sua posição infantil usando Minspy e nunca foi preocupante.

Parte 2: Como rastrear indivíduos pelo número do celular sem o consentimento deles:

Os meios sobre os quais lemos até agora funcionam apenas quando a pessoa que você deseja rastrear é um indivíduo que você conhece, como um membro da família ou um funcionário. Mesmo assim, qual é o cenário que é bem diferente do que elaboramos?

Parte 3: Aplicativo para rastrear o telefone sem o conhecimento da pessoa:

Embora as técnicas que apresentei acima permitam a entrada em todos os cenários concebíveis em que você precisará de um aplicativo de rastreamento de posição do telefone, aqui vou falar sobre alguma outra maneira pela qual você pode utilizar o recurso embutido em seu iPhone ou Andriod para reconhecer a posição individual do telefone celular.

Mesmo assim, é melhor ter em mente que esta técnica não propõe todas as características adicionais que você adquire com o Minspy. Boost, você não pode utilizá-lo para rastrear um número de telefone celular de uma pessoa que você não reconhece. Concluindo, se você quer um rastreador de celular roubado, é melhor ir para o Minspy.

Parte 4: Como rastrear um telefone Android?

Se a Apple propõe o aplicativo Find My iPhone para perseguir uma posição do iPhone, como os truques do Android podem estar muito atrasados? Para acompanhar, o Google oferece seu aplicativo pessoal para rastrear qualquer telefone Android.

É semelhante ao Find My iPhone (ainda no nome, que você está prestes a descobrir). Você pode utilizá-lo para perseguir qualquer truque do Android que desejar e se desejar. Mesmo assim, é melhor você reconhecer que, se estiver utilizando essa técnica para rastrear locais individuais, eles perceberão isso.

Notas finais:

Em tempo real você reconhece como rastrear a localização de um celular; tudo o que resta para você fazer é julgar as maneiras que descrevi no local acima com base no que você precisa. Não importa qual método você escolher, você certamente vai me agradecer depois.