Aeroporto de Montes Claros é o segundo mais pontual do Brasil

* Por: da redação - 13 de setembro de 2022.

Aeroportos do Brasil tiveram média de 92% de pontualidade. O terminal de Montes Claros teve 93,9%, conforme estudo internacional.

O Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, é o segundo mais pontual do Brasil. O terminal foi o 17º colocado no ranking da Official Aviation Guide (OAG), instituição especializada na coleta de dados de viagens de mais de 1.200 aeroportos em todo o mundo. Entre os terminais brasileiros, ele ficou atrás somente de Teresina (PI), que conquistou a 15ª posição, com 94% das partidas consideradas pontuais.

O terminal de Montes Claros registrou 93,9% de pontualidade, índice superior a média de nacional que foi de 92%. Entre os brasileiros, o terceiro colocado foi o de Santarém (PA) e o de Londrina (PR). Eles conquistaram, respectivamente, as 18ª e 21ª colocações no ranking internacional, com 93,8% e 92,9% de partidas consideradas no horário.

O relatório do desempenho pontual da aviação mundial produzido mensalmente é baseado nos horários reais do portão de embarque. São considerados pontuais os voos que partem com tolerância de até 15 minutos do horário previsto. O mais pontual do mundo é o de Matsumoto, no Japão, com 98,9% de pontualidade. Acesse AQUI a íntegra do relatório.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), apenas no mês de julho, mais de 7,6 milhões de passageiros voaram pelo país, configurando o melhor mês do ano para o setor, além de ser o melhor resultado para julho em três anos (2020-2022).

No consolidado de janeiro a julho deste ano, foram mais de 45,6 milhões de passageiros movimentando os aeroportos brasileiros para viagens nacionais. Este número é 52% maior do que o registrado nos primeiros sete meses de 2021, quando 30 milhões de passageiros embarcaram nos terminais aeroportuários.