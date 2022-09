Aprenda a realizar o backup do WhatsApp GB para iPhone

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de setembro de 2022.

Sem dúvida, se você utiliza uma versão modificada do WhatsApp em seu iPhone, sabe como é difícil encontrar informações na rede sobre isso. Assim, saber como fazer backup do WhatsApp GB para iPhone pode ser realmente difícil.

Felizmente, os dias em que você vagava pela internet sem encontrar informações acabaram. Agora você poderá saber como fazer backup do WhatsApp GB para iPhone de forma simples e rápida.

Como realizar o backup do WhatsApp GB para iPhone?

De fato, saber como fazer backup do WhatsApp GB para iPhone é essencial. Afinal de contas, assim você conseguirá manter todos os seus arquivos na nuvem e assim, caso aconteça algo com seu dispositivo ou conta do WhatsApp, você consegue facilmente recuperar suas conversas.

Para fazer o backup do WhatsApp GB para iPhone basta seguir esse passo a passo:

Em primeiro lugar, você deve abrir o WhatsApp GB.

Uma vez dentro, vá para Configurações.

Em seguida, clique em Conversas.

Nesse momento, você terá que procurar a opção de backup.

Recursos do WhatsApp GB para iPhone

Aqui estão alguns dos principais recursos do WhatsApp GB para iPhone:

Fonte incrível

Você está entediado com a fonte antiga? Então, com esse recurso, você pode escolher a fonte de sua escolha. Personalize sua fonte favorita com esse recurso.

Histórico de mensagens

Você pode verificar o histórico de mensagens excluídas de seus contatos e grupos.

Alterar contatos

Alterar a visibilidade da mídia de um contato específico em sua galeria.

Marque as mensagens não lidas

Na notificação, você pode marcar as mensagens como bem entender.

Selecione todos os bate-papos

Com esta versão modificada, você pode selecionar todos os bate-papos de uma só vez na tela inicial.

Ocultar seu status

O status da gravação de voz pode ser ocultado.

Congele o visto pela última vez

Você pode congelar sua última visita ao aplicativo. Dessa forma, ninguém pode te ver online se você não permitiu que eles vissem.

Ocultar a visualização dos status dos outros

Você pode ocultar sua visão nos status dos outros. Dessa forma, eles não conseguem ver que você viu o status deles.

Imagens de melhor qualidade

Com o WhatsApp GB você pode enviar fotos de alta resolução

Histórico de registros

Além disso, o usuário pode ver o histórico de registros de todos os seus contatos.

Idioma

Outro recurso melhor, com a ajuda desse recurso de idioma, você pode selecionar o idioma na lista padrão.

Notificações

Este aplicativo também permite que você receba a notificação quando qualquer uma de suas listas de contatos alterar sua foto de perfil ou qualquer pessoa ficar on-line.

Temas sem fim

Além disso, nesta versão modificada você tem uma série de temas que pode escolher. Então, há tantos temas e emojis incríveis que você pode aplicar ao seu telefone de acordo com o seu gosto.

Status do download

Outra ótima característica deste aplicativo é que você pode baixar os status de fotos e vídeos enviados por outros contatos.