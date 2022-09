Saiba como programar a sua viagem para França para 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2022.

Você quer visitar a França – e está até mesmo considerando fazer aula de francês particular –, mas não sabe por onde começar a planejar a viagem? Este texto ensinará tudo o que você precisa saber sobre como planejar uma viagem a este país incrível.

Desde descobrir quais destinos você deseja visitar, reservar seus voos e acomodações, você saberá o que precisa fazer.

Além disso, daremos algumas dicas sobre o que ver e fazer enquanto estiver na França, para que sua viagem seja inesquecível.

Continue a leitura e confira as nossas dicas para que você consiga programar a melhor viagem possível para a França em 2023!

Dicas para organizar uma viagem para a França

Aqui estão algumas dicas muito importantes para você que deseja visitar a França em 2023.

1. Escolha seu destino na França

Quando se trata de decidir onde visitar na França, há tantos lugares incríveis para escolher. Se você está procurando vistas deslumbrantes das montanhas, pitorescas cidades costeiras ou centros históricos, a França tem tudo isso.

Para ajudá-lo a restringir suas opções, aqui estão apenas alguns dos destinos imperdíveis na França:

Alpes Franceses

Os Alpes Franceses são perfeitos para os entusiastas do ar livre, oferecendo inúmeras oportunidades para caminhadas, ciclismo e esqui. A região também abriga o mundialmente famoso Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental.

Provence

Provence é conhecida por seus belos campos de lavanda, vilarejos no topo de colinas e clima mediterrâneo. Este é um ótimo lugar para relaxar e desfrutar do estilo de vida descontraído do sul da França.

Paris

É claro que nenhuma viagem à França estaria completa sem uma visita à sua capital. Paris é o lar de vários marcos emblemáticos, incluindo a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame e o Museu do Louvre. Há também muitas ótimas lojas, restaurantes e vida noturna para aproveitar.

2. Escolha quando viajar

A França é um país de tirar o fôlego com muito para ver e fazer durante todo o ano. No entanto, dependendo dos seus interesses, pode haver uma determinada época do ano que seja ideal para a sua visita.

Se você gosta de atividades ao ar livre, a primavera ou o outono são ótimas épocas para ir. O clima é mais ameno do que no verão, tornando-o ideal para caminhadas, ciclismo e explorar a bela paisagem francesa.

Se você estiver interessado em degustação de vinhos, o final da primavera ou o início do outono são ideais, pois muitos vinhedos realizam eventos e festivais especiais durante esses períodos.

Os vinhos Beaujolais Nouveau são lançados em novembro, tornando este um excelente mês para uma viagem focada no vinho.

Os aficionados por história vão adorar visitar Paris durante o Dia da Bastilha em julho. Este feriado nacional celebra a tomada da prisão da Bastilha durante a Revolução Francesa, e há todos os tipos de eventos e festividades acontecendo em toda a cidade.

Se você tiver a sorte de estar em Paris para este evento, não deixe de assistir à espetacular queima de fogos sobre a Torre Eiffel!

3. Planeje e economize para sua viagem

Quem já esteve na França sabe que é um país cheio de cultura, gastronomia e história. Infelizmente, também pode estar cheio de surpresas caras. De restaurantes com estrelas Michelin a bolsas de grife, pode ser muito fácil gastar demais na França. É por isso que é importante planejar seu orçamento antes de ir.

Comece pesquisando os preços médios de alimentação, acomodação e atividades nas cidades que você planeja visitar. Em seguida, crie um plano de gastos para cada dia, levando em consideração seu estilo de viagem.

Por exemplo, se você gosta de comer fora em todas as refeições, precisará levar em consideração o custo de jantar fora. Da mesma forma, se você quiser visitar muitos museus e locais históricos, precisará fazer um orçamento para as taxas de entrada.

Assim que você tiver uma ideia de quanto precisará gastar por dia, poderá começar a economizar. Com um pouco de planejamento e preparação, você pode aproveitar tudo o que a França tem a oferecer sem gastar muito.

4. Reúna os documentos necessários

Os cidadãos brasileiros estão isentos da exigência de visto para a França no caso de viagem a turismo. Esta medida aplica-se somente para estadias inferiores a 3 meses.

No entanto, você precisará reunir os documentos necessários para fazer a viagem – e entrar no país. Estes incluem um passaporte válido, prova de seguro de viagem e prova de meios financeiros suficientes.

Além disso, também é importante que viaje com os comprovantes de hotéis, voo de retorno ao Brasil, visita a pontos turísticos e assim por diante.

5. Reserve os seus voos e alojamento

Reserve os seus voos e alojamento com antecedência para obter as melhores ofertas. Quanto antes você conseguir reservar tudo para a sua viagem, melhor.

Além de deixar tudo organizado e economizar dinheiro, isso é muito importante para que você não tenha problemas com a parte de imigração do país.

Conclusão

A França é um país com muito a oferecer aos visitantes. Da mundialmente famosa Torre Eiffel em Paris às belas praias da Riviera Francesa, há algo para todos. E, claro, nenhuma viagem à França estaria completa sem experimentar algumas das deliciosas comidas e vinhos pelos quais o país é conhecido.

Então, o que você está esperando? Aproveite as nossas dicas e comece a planejar sua viagem para a França o quanto antes!