Kit Boas Vindas: saiba como montar um

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de setembro de 2022.

A competição por novos talentos entre as empresas está acirrada. Nesse sentido, as empresas estão investindo recursos, como o Kit Boas Vindas, para atrair e manter novos talentos.

Apesar desse movimento muitas empresas ainda não compreendem o objetivo do kit e por isso acabam montando kits que não cumprem o propósito dessa estratégia.

Assim, neste artigo, descubra por que sua empresa deve oferecer um Kit boa vindas para novos colaboradores, como montar um kit boas-vindas e o que deve ter em um Kit boas vindas para novos colaboradores. Confira!

Por que oferecer um Kit Boas Vindas?

O processo de integração de novos colaboradores agora faz parte da estratégia de construção de marca da empresa. Logo, ajuda atrair novos talentos e fidelizar aqueles que já fazem parte do time.

Além disso, oferecer um Kit boas vindas para novos colaboradores diminui o tempo do processo de integração desse colaborador com a equipe, além de fortalecer os laços entre a empresa e seu time.

Portanto, diferente do que parece, o objetivo do kit não é presentear novos colaboradores, mas integrá-los a equipe mais rápido e alinhá-los à cultura e valores da empresa.

Como montar um kit boas-vindas?

O kit boas-vindas não é padronizado para toda as empresas, pois depende de um conjunto de fatores, como:

Orçamento

Cada empresa possui um orçamento específico para essa estratégia levando em conta os itens que vão compor o kit.

Esse kit pode conter apenas itens básicos de escritório, materiais sobre a empresa ou ser mais completo com computador e mesmo brindes como cartão presente, por exemplo.

Oferecer itens personalizados com a marca da empresa

Uma das funções do li boas vindas é trabalhar a marca da empresa. Para isso, os materiais sobre a empresa e os brindes devem estar personalizados com a marca dela, seguindo a identidade visual e contendo a logo.

Kits variados

Como uma empresa possui diversos setores, o kit varia de acordo com eles. Portanto, o kit boas vindas do RH não é o mesmo kit boas vindas do marketing, por exemplo.

Apesar disso, alguns itens podem ser comuns, como itens mais gerais como material de apresentação da empresa. Porém, o kit pode ter outros itens que vão variar conforme o departamento do colaborador.

Ter estoque

Para garantir que os kits não acabem e que algum colaborador não venha a receber um kit no momento certo, a empresa deve manter um pequeno estoque para emergências.

Veja abaixo dicas de itens para incluir no Kit Boas Vindas para novos colaboradores da sua empresa.

Dicas de itens para montar o Kit Boas Vindas

Como ressaltamos antes, invista em itens personalizados com a marca da empresa obedecendo a sua identidade visual.

Segue abaixo uma pequena lista com ideias de itens para montar o kit de boas vindas da sua empresa.

Materiais de escritório

Aqui vão itens que fazem parte do dia a dia de qualquer função.

Agenda;

Moleskine;

Canetas;

Blocos de anotação;

Caderno;

Garrafa;

Caneca;

etc

O grande diferencial aqui é acrescentar o nome do colaborador no kit para torná-lo mais especial e impactante.

Itens sustentáveis

Os itens sustentáveis também traz itens que o colaborador pode usar diariamente como:

Ecobag ou sacola ecológica;

Copo ecológico;

Canudo ecológico;

etc.

Cupom de desconto ou vale-presente

Todo mundo gosta de mimos, então, que tal oferecer um cupom de desconto ou vale-presente?

Livros

A empresa pode oferecer livros que tenham relação com a história da empresa de seus fundadores ou mesmo com a função que o colaborador vai exercer.

Material de apresentação da empresa

Os materiais de apresentação da empresa incluem:

Benefícios;

Cartões;

Código de conduta;

Cartilha com as principais dúvidas;

etc.

Itens tecnológicos

Os itens tecnológicos também fazem parte do dia a dia do colaborador e mostram que a empresa se preocupa com sua saúde e bem estar.

Notebook;

Suporte para notebook;

Mouse;

Teclado;

Fone de Ouvido;

Carregadores Portáteis;

Pen Drive;

etc.

Materiais de segurança

Os materiais de segurança também demonstram o cuidado da empresa para com o colaborador através do fornecimento de:

Luvas descartáveis;

Álcool em gel;

Máscaras de proteção.

Conclusão

Em alguns setores do mercado está difícil para empresas encontrarem colaboradores. Dessa forma, elas estão investindo em suas marcas de forma a atrair novos talentos e fidelizar aqueles que já estão no time.

Assim, o kit boas vindas faz parte dessa estratégia de atração e retenção de talentos. Logo, o kit deve conter itens importantes para que o colaborador possa exercer a sua função adequadamente, trazer informativos sobre a empresa, equipamentos, brindes e etc.

A Hakuna Matata comercializa brindes personalizados de alta qualidade. Assim, visite nossa loja virtual e conheça os nossos produtos, que podem ser personalizados com a marca do eu negócio.

Converse com um de nossos atendentes e solicite um orçamento agora mesmo!