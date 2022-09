Voos de ida e volta para São Paulo por apenas R$ 413; veja

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 16 de setembro de 2022.

Voos com descontos são para o período de baixa temporada. Passagens são vendidas com todas as taxas já inclusas.

O período de baixa temporada é o momento ideal para quem deseja viajar pagando muito pouco. E para quem pretende explorar novos destinos ainda neste ano, a nossa equipe separou as melhores ofertas. São voos de ida e volta para os meses de outubro e novembro, quando as companhias aéreas estão com excelentes descontos.

Para quem embarca em Montes Claros, a Gol está com voos promocionais para São Paulo. As passagens são vendidas por apenas R$ 413. O trajeto é feito sem escalas e os bilhetes são para o mês de outubro.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 413

Outras ótimas promoções são para Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Os bilhetes para a capital mineira saem pelo valor de R$ 474. Já na promoção para a Capital Federal, os voos saem por R$ 646. Quem deseja aproveitar o nordeste e o melhor da Bahia, pode comprar as passagens por R$ 656.

Vale lembrar que todas as ofertas são para o período de baixa temporada, entre os meses de outubro e novembro deste ano. Os descontos não são válidos para finais de semana e feriados. As passagens são vendidas com taxas e encargos já inclusas no preço final.

Voos promocionais com embarque em BH

A equipe do Tudo Viagem também separou voos com descontos para quem embarca em Belo Horizonte. A Gol está com excelentes ofertas de voos de ida e volta para Salvador. As promoções são para quem embarca em Belo Horizonte. As passagens são vendidas por apenas R$ 625. Os bilhetes são para o trajeto direto, em março do próximo ano.

Outra ótima oportunidade para quem embarca em BH é com destino a Porto Alegre. As passagens para a capital gaúcha são vendidas pela LATAM e saem pelo valor de R$ 585. A Azul também está com uma promoção imperdível para Cabo Frio. São voos de ida e volta por R$ 683. As duas ofertas são para o mês de novembro.