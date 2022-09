Como escolher a sandália certa?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de setembro de 2022.

Não é novidade que nenhuma mulher não vive sem sandálias.

Com todos os seus tipos e estilos de saltos, elas são uma aliada essencial para o público feminino, principalmente quando se trata de manter os pés ventilados ainda mais agradáveis ​​durante a época mais quente do ano.

De sandálias rasas para ocasiões casuais a saltos altos para festas, você provavelmente já sabe quais são seus estilos favoritos.

A versatilidade das sandálias as tornou tão populares que cada vez mais aparecem na moda feminina.

Atendendo mulheres de todos os tipos e combinando com os mais diversos looks, as sandálias são bem ecléticas e podem ser um complemento indispensável no dia a dia do trabalho, bem como em passeios e festas.

Os diferentes tipos de sandálias

Por mais bonitas e confortáveis ​​que sejam as sandálias, se não forem adequadas para a atividade, cenário e ocasião, você deve reconsiderar suas opções.

A seguir estão alguns estilos versáteis de sandálias que podem ser combinadas com diferentes tipos de roupas para te acompanhar em diferentes momentos.

Rasteirinhas

A sandália plana é um tipo de sandália feminina ótima para uso diário, mas também para eventos noturnos menos formais.

Mantendo os pés frescos e confortáveis, elas ficam ótimas com vestidos, saias, shorts e calças, basta saber combinar o estilo da roupa com o estilo do calçado.

Os estilos mais básicos têm tiras cruzadas ou estilo flip flop para ocasiões casuais. No entanto, você pode apostar em sapatilhas com detalhes mais elegantes como o glitter, que pode deixar o visual mais sofisticado, podendo ser usada para jantares menos formais, por exemplo.

Anabelas

As sandálias anabelas são um clássico porque oferecem muito conforto mesmo se você tiver salto alto. Por ser uma sandália de salto grosso, a anabela proporciona muita estabilidade ao caminhar e mantém o pé bem adaptado.

Por isso, é uma opção para quem gosta de usar salto alto para as atividades casuais do dia a dia e também para quem promete maior produção, mas não quer usar salto alto.

Plataformas

Assim como as anabelas, as sandálias plataforma são uma ótima opção para quem quer usar o salto de forma confortável. A diferença é que a plataforma também tem altura no antepé, e o calcanhar cobre toda a sola. Este modelo é muito versátil, além de poder se adaptar a diferentes looks, também é adequado para ocasiões diurnas ou noturnas.

Salto Cone

Para quem prefere sapatos de salto médio, o estilo cone é ideal, pois tem um bom tamanho para mulheres que preferem saltos altos e mulheres que preferem saltos baixos. Com o formato de uma casquinha de sorvete (mais grosso e mais fino perto da sola), esses sapatos proporcionam grande estabilidade para o pé. Saltos cone são muito comuns em sandálias usadas em ambientes de trabalho, quando em pé por várias horas.

Escolhendo a sandália

Não importa qual estilo de sandália é o seu favorito, tendências e looks não devem ser a única consideração ao escolher um estilo. Existem outros fatores importantes que devem ser priorizados para que você possa manter seus pés confortáveis ​​e seguros.

Certifique-se de que as sandálias não comprometam a sua mobilidade, pois estes sapatos foram concebidos para dar aos seus pés a mobilidade necessária, razão pela qual são leves e arejados.

Ao mesmo tempo, as sandálias devem proporcionar firmeza, fornecendo tiras que permitem que o sapato se encaixe bem nos pés sem incomodá-lo.

Saiba escolher o melhor estilo para cada ocasião, você precisa entender suas necessidades e escolher o tipo que lhe dá o estilo certo para cada ocasião.

Se você quiser sapatos de caminhada para horas andando, escolha sandálias leves, respiráveis ​​e confortáveis. Se você quer uma sandália elegante para uma festa, a meia pata é uma ótima pedida.

No caso dos saltos altos, tenha cuidado com a área do calcanhar, embora os saltos altos sejam muito atraentes, é importante estar atento ao seu uso excessivo e ao seu formato. Sapatos que inclinam muito os pés podem colocar muita pressão nos pés e machucar as costas.

Então, se você não quer abrir mão de um salto mais alto, evite passar muito tempo em pé sobre ele.

Saltos baixos e médios, até o estilo anabela são boas opções para o uso diário, pois você pode manter um visual sofisticado sem colocar mais pressão nos pés.

Aposte na versatilidade, e embora existam muitos tipos de sandálias que acompanham as tendências da moda, você deve garantir que alguns estilos sejam atemporais.

São muitas opções super versáteis que podem ser usadas o ano todo para diferentes ocasiões. Tons neutros e materiais de alta qualidade farão das suas sandálias a companhia ideal.

Sabendo escolher sandálias confortáveis, bonitas e adequadas ao seu dia a dia, você estará sempre pronta para qualquer situação do seu dia a dia. Além do básico, você encontra opções como salto agulha, mule, meia pata, gladiadora e muito mais.