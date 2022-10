4 Dicas de segurança para condomínios

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2022.

Garantir a segurança dos condomínios é um assunto que vem sendo discutido a muitos anos no Brasil, tendo em vista que a criminalidade no país só aumentou, o grande papel dos condomínios é fazer com que os condôminos se sintam seguros com suas famílias.

Muitas famílias preferem morar em apartamentos exatamente por esse motivo, sendo mais seguro dentro dos prédios e condomínios do que em casas, onde as pessoas estão mais vulneráveis a roubos.

Mas nem sempre é possível prever a ação dos bandidos e infelizmente ocorrem alguns casos de assaltos em condomínios, portanto diariamente a segurança desses locais estão cada vez mais reforçadas a fim de evitar a invasão desses criminosos tirando a paz das pessoas que moram lá.

Segundo algumas notícias, os roubos e furtos cresceram 9,4% em 2022 somente no primeiro semestre, comparado ao mesmo período do ano passado. Nos mesmos 6 meses de 2021 foram 1.147, já esse ano o número saltou para 1.255. Por isso é cada vez mais importante tratar desse assunto e tomar medidas que impeçam que mais pessoas entrem para as estatísticas.

Hoje em dia podemos contar com vários aparelhos modernos, graças à evolução da tecnologia, o que permite que os condomínios e casas tenham mais segurança e você e sua família possam ficar mais tranquilos. Muitas empresas especializadas em administração de condomínios na parte da segurança, vem inovando cada vez mais e trazendo novidades que podem ser bem úteis, especialmente para a segurança de grandes lugares como os condomínios.

Mas atenção, de nada adianta você investir em aparelhos modernos de segurança se não tem uma equipe qualificada para isso, portanto é necessário fazer a contratação de pessoas com boas referências e que sejam especializados neste tipo de trabalho.

Essa regra vale para todos os funcionários encarregados da segurança do local, como, por exemplo, zelador e porteiro, é essencial que todos eles tenham conhecimentos e ajude a manter a segurança do condomínio.

Existem muitos aparelhos eletrônicos, como câmeras, alarmes, acesso por biometria, monitoramento 24 horas, todos os dias da semana, entre muitas outras coisas que podem facilitar muito para quem precisa cuidar dos grandes condomínios, mas os profissionais precisam ser capacitados para lidar com toda essa tecnologia.

Se você quer saber mais algumas dicas de como manter seu condomínio em segurança, fique atento às dicas a seguir e garanta aos seus condôminos o melhor em segurança.

Invista em equipamentos eletrônicos para a segurança

Nos últimos anos o avanço da tecnologia vem modernizando e ajudando a melhorar os equipamentos eletrônicos e como dissemos anteriormente existem aparelhos específicos para ajudar na segurança de condomínios e casas.

Alguns equipamentos, como câmeras, portões eletrônicos, interfone, alarmes, são essenciais para manter a segurança do local. Além desses equipamentos, as cercas elétricas também são de grande valia, pois impedem a invasão de criminosos nas casas e condomínios.

Controle o acesso

Tendo o controle de acesso é possível fazer o registro de fluxo dos condôminos e funcionários que entram e saem do local, isso é possível graças à alta tecnologia de tokens de identificação, como, por exemplo, digitais, senhas, leitores de chaveiro, controle remoto e interfone. Dessa forma, todo o fluxo de pessoas que residem no condomínio ficará registrado.

Esse tipo de controle não fica restrito somente ao registro de entrada e saída de pedestres, mas também dos veículos. Hoje em dia é possível usar fitas adesivas eletrônicas nos carros para fazer um melhor controle sobre a entrada e saída de carros que realmente pertencem aos moradores.

O morador que tiver a fita adesiva em seu carro, faz com que o portão se abra automaticamente ao fazer o reconhecimento. Esse serviço pode ser disponibilizado pelos próprios condomínios ou se preferir pode contratar uma empresa terceirizada para fornecer os equipamentos de segurança.

Monitoramento a distância

Monitoramentos remotos ou a distância, nada mais é que uma equipe de segurança que monitora o circuito de câmeras, ou seja, eles ficam por trás delas, como um Circuito Fechado de Televisão (CFTV).

Assim, todo o monitoramento pode ser feito a distância da movimentação dos condôminos e arredores do local, a vigilância pode ser transferida para uma central de operações que fica longe do condomínio, mas sermos mais exatos na empresa de segurança.

Os monitoramentos remotos, são feitos 24 horas por dia, dessa forma pode eliminar qualquer tipo de falha humana que possa acontecer. Isso também faz com que a ação contra invasores passe a ser muito mais rápida.

Portaria e guarita

Recomenda-se que a guarita fique em um lugar estratégico, com os vidros escuros, garantindo a segurança do porteiro. Torres de vigilância são essenciais para os condomínios, pois além de inibir a ação de criminosos também possibilita que a polícia seja acionada o mais rápido possível se necessário, caso aconteça alguma invasão ou tenha algum suspeito ao redor do local.