Quais são os materiais mais utilizados para construções a beira-mar?

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2022.

Se você já passou alguns dias dormindo perto de uma praia, você sabe muito e que o clima perto de uma cidade costeira é diferente de qualquer coisa.

Ao mesmo tempo que o alto está lá, você consegue perfeitamente sentir que a umidade do ar é muito alta, e se você nunca viveu mas tem patentes por lá, eles vão afirmar que por algum motivo os imóveis estragam mais facilmente.

Tudo isso tem a ver com a maresia e como ela mexe com o clima em volta dela. Mas mesmo com todos esses defeitos, ninguém sente vontade de ir embora. Curiosamente, mesmo com essas questões, as pessoas seguem sonhando em morar na praia.

Mas depois de conhecê-la pessoalmente, você entende que mesmo assim o lugar vale a pena, e que mudar para ela não seria má ideia.

Porém antes de se mudar, é muito importante entender todos os prós e os contras, mas, principalmente, como funciona para se fazer uma casa por lá.

Isso está ligado à qual material será usado na hora da construção do imóvel. O foco sempre deve ser ter uma casa duradoura, firme, e que vai permitir passar anos por lá sem nenhuma reforma.

Isso é um pouco mais difícil no litoral, mas claramente não é impossível. E isso é o que vamos provar aqui hoje, hoje vamos citar uma lista de dicas de bons materiais para se construir casas à beira-mar.

Inox

Vamos começar então por um material que é um dos melhores amigos do ser humano nessa era moderna. Hoje em dia as pessoas querem tudo em aço inox, de fogões e geladeiras, talheres a chapas de aço.

Basicamente tudo o que for necessário ser feito de ferro, deve ser preferido em aço inox. O motivo é bem simples; a deterioração.

Como muita gente sabe, o metal não é o melhor amigo da água, e tende a enferrujar e estragar rapidamente. E claro, com a umidade do local, o sal e tudo mais, tudo de metal tende a deteriorar ainda mais rapidamente

Por conta disso, ter um metal inoxidável e que resiste a praticamente tudo é extremamente importante.

Concreto

Agora falando mais sobre a estrutura da casa desde a sua base, o concreto talvez seja um dos materiais mais resistentes à maresia que existe e por isso um dos favoritos para fazer a base do seu lar.

O concreto tem mais resistência ao molhado, e é quase impossível absorver umidade, então é uma ótima pedida para quem quer segurança do tempo.

Lembrando que essa parte da sua casa é de uma importância, o concreto que vai dizer se a sua casa vai cair ou não. Então isso automaticamente coloca como uma das melhores opções para se usar.

Fibra sintética

Se por algum acaso a sua casa precisar usar fibras, não se esqueça que contra o tempo, a melhor opção é a sintética e não a natural. Isso acontece porque, naturalmente, tudo o que existe na natureza é de fato feito para se deteriorar, estragar e voltar para a terra.

Mas queremos aqui que a casa dure, e por isso já existem fibras sintéticas que são feitas para poder aguentar a climas naturais, e isso concluía umidade.

Então a empresa que você for precisar de fibras na sua obra, opte sempre pela sistémica, e pergunte se aquela é resistente a umidade e apropriada para casas que podem sofrer com um pouco de maresia.

Alumínio

Se você quer outra opção de metal que embora não seja tão forte quanto o inox, temos o alumínio.

Ele é igualmente resistente ao tempo, e a resistência a umidade, e acaba sendo uma ótima opção econômica para a sua casa, assim você economiza, mas não abre mão de qualidade.

Recursos naturais locais

Agora vamos falar de alguns recursos naturais, dos quais você não pode ficar sem, ainda que queira fazer uma casa 100% resistente. Se você for por exemplo ter detalhes em madeira, garanta que é madeira local.

Isso porque a madeira local da beira da praia é feita para resistir a mais umidade. Não vai ser 100% igual a outros materiais, mas se você for de fato ter que usar madeira na sua obra, excite madeiras que vem de outras idades, com ligas diferentes, já que existem ainda menos chances de ela aguentar.

O mesmo vale para outros materiais, como bambu, palha e tudo o que vier da natureza, opte sempre pelo material mais próximo possível.

Em resumo, você deve tomar muito cuidado com materiais que usa para fazer uma casa à beira do mar, porque qualquer coisa mal feita pode não curar e te dando um prejuízo enorme, te forçando a depois gastar mais com uma reforma, que vai te fazer ter muita dor de cabeça, algo que é possível evitar.