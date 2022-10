Jogos mobile multiplayer grátis: melhores opções para 2023

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de outubro de 2022.

Graças ao crescente mercado gamer, atualmente existem diversos jogos, mobile multiplayer grátis para você se divertir com o seu celular.

No entanto, com tantas opções em jogos mobile multiplayer grátis, fica difícil escolher uma que lhe ofereça entretenimento o suficiente para sair do tédio.

Até porque, nem todas as opções disponíveis no mercado são interessantes, o que às vezes nem vale a pena instalar para jogar.

Pensando nisso, para facilitar esse processo, trouxemos uma lista atualizada com os jogos mobile multiplayer grátis, continue lendo.

Call of Duty Mobile

Para iniciarmos a nossa lista dos melhores jogos mobile multiplayer grátis, claro que não poderíamos deixar de lado um dos mais famosos na atualidade, o Call of Duty Mobile.

A princípio, o Call of Duty Mobile oferece uma experiência incrível, em que a realidade do jogo surpreende até os dias atuais.

Além disso, os gráficos do jogo não envelhecem, mesmo sendo lançado em 2019, ele ainda entrega recursos de jogos modernos, o que pode trazer uma experiência bem diferente daquela esperada para dispositivos mobile.

Portanto, se você gosta de ação e aventura em meio combate bélico, o Call of Duty Mobile certamente vai te entregar uma ótima experiência, valendo muito a pena.

Lembrando que hoje o jogo se encontra bem otimizado, não sendo necessário um celular de alto processamento para conseguir ter acesso ao game.

Free Fire

Em todas as suas pesquisas sobre jogos mobile multiplayer grátis, o Free Fire sempre aparecerá nos resultados.

Basicamente, o Free Fire se tornou a maior referência nos jogos mobile multiplayer grátis, onde o game hoje já possui mais de 40 milhões de jogadores.

O jogo é divertido, dinâmico e possui uma boa jogabilidade, perfeito para se entreter.

Entretanto, a desvantagem é o custo para upgrades, onde até existem códigos de free fire que podem ajudar, mas às vezes a experiência pode ficar limitada.

No entanto, não podemos negar que o jogo é um destaque gratuito hoje para quem busca jogos de tiro online e multiplayer.

PUBG Mobile

A princípio, a ideia do PUBG Mobile não é muito diferente do seu concorrente Free Fire, a quem diga que um copiou o outro.

De fato, existem algumas semelhanças, contudo, o PUBG Mobile se destaca pela maior versatilidade de ação, com uma jogabilidade bem mais aperfeiçoada e melhorada.

Em poucas palavras, no PUBG o usuário possui mais autonomia sobre o combate, ao contrário do Free Fire que te limita em algumas coisas.

Sendo assim, deixaremos o PUBG Mobile em 3.º lugar na nossa lista dos melhores jogos mobile multiplayer grátis.

Raizel

Entrando na categoria RPG, não poderíamos d1eixar de mencionar o Raizel, um dos maiores líderes do segmento gamer mobile.

A sua construção é a prova de falhas, o visual nórdico e, simultaneamente, tecnológico oferece uma excelente experiência gamer.

O roteiro do jogo também é espetacular, parece cinema, tudo muito bem construído.

Se você gosta de RPG, recomendamos fortemente o Raizel com um dos melhores jogos multiplayer gratuitos da atualidade.

Runescape Mobile

Ainda na categoria de RPG mencionamos o Runescape, pois assim como o Raizel, ele possui características suficientemente boas para tirar o fôlego.

Podemos perceber o empenho das desenvolvedoras para oferecer a chamada “user experience” ou experiência do usuário em nosso bom português.

Basicamente, as desenvolvedoras estão mais preocupadas com a nossa opinião, podemos perceber isso em Runescape.

Tudo no jogo ocorre com muita fluidez, desde a tela inicial até o combate mais complexo, se você gosta de RPG, o Runescape também deve estar na sua lista.

Mario Kart Tour

Se você já correu para sobreviver em subway surfers, deverá repetir o mesmo em Mario Kart Tour.

No entanto, dessa vez você não correrá em cima de um trem, mas sim em um autódromo profissional.

Basicamente, o Mario da década de 2000 que comia cogumelo na geração Super Nintendo, se tornou um piloto de corrida.

Portanto, sua missão é vencer com o baixinho mais divertido do universo gamer.

Se você gosta de jogos de corrida, mas não permite uma diversão, o Mario Kart Tutor deve estar instalado em seu celular.

PK XD

Chegando ao fim da nossa lista dos melhores jogos mobile multiplayer, mencionamos o PK XD.

Deixamos para o fim da nossa lista por um motivo, você tem filhos?

A princípio, o PK XD tem como público alvo pais que querem oferecer aos seus filhos entretenimento saudável.

Atualmente, é a maior e melhor opção em jogos para crianças se entreterem no mundo virtual sem o risco de consumir conteúdo impróprio.

Portanto, se você tem filhos, essa é a melhor opção quando o assunto são jogos mobile multiplayer grátis, até a próxima!

Considerações finais

Por fim, qual desses jogos mobile multiplayer grátis te chamou mais atenção? Aproveite e tenha momentos de muita diversão agora mesmo.