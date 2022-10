Entenda a diferença entre Forex e Opções Binárias

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de outubro de 2022.

É cada vez mais comum encontrar pessoas que estejam investindo dinheiro em corretoras de negócios. Ainda que o método esteja se popularizando, muitos ainda têm dúvidas quanto ao assunto.

Por meio da internet, já não é necessário estar presente na Bolsa de Valores para fazer uma negociação. O investimento pode ser realizado usando computadores, tablets ou smartphones. Duas formas muito comuns de tentar lucrar com essas corretoras é optando por Forex ou Opções Binárias. Antes de escolher um dos estilos de investimento, o ideal é entender como ambos funcionam, para estabelecer qual será o que se adaptará melhor às suas necessidades. Além disso, é preciso escolher uma boa corretora, que libere rapidamente os lucros obtidos para saque. Com a Quotex corretora você terá acesso a uma plataforma com interface simples e objetiva. A empresa ainda libera uma conta demonstração com um valor de bônus para que o novo usuário possa aprender o básico sobre negociação, antes de investir seu dinheiro.

Uma vez definida a corretora, o próximo passo é entender o que é Forex. O método de investimento consiste em comprar uma moeda que você acredite que terá uma valorização e, quando isto acontecer, vendê-la por outra que tenha perdido valor em relação àquela que você comprou. Seu lucro será a diferença na valorização. Neste tipo de negociação, não existe um prazo definido para finalizar o processo, pois a moeda pode levar mais ou menos tempo para sofrer a variação de valor. Quem opta pelo Forex também precisa estar atento às questões econômicas, políticas e sociais que possam afetar a valorização de uma moeda.

Ao realizar o login na Quotex também é possível verificar outro tipo de negociação, conhecida como Opções Binárias. Neste tipo de investimento o usuário definirá uma moeda e apostará se ela subirá ou descerá de valor em determinado tempo. Todo o processo pode levar poucos minutos e, caso a moeda sofra a variação no sentido que você apostou, terá lucrado com a negociação. Se ela não seguir no sentido que você escolheu, o dinheiro investido é perdido. Neste formato, há mais riscos, no entanto, o método não exige pesquisas sobre o mercado ou política. Outra vantagem é ter a resposta de seu investimento em alguns minutos, o que não acontece no Forex.

Antes de se decidir por um dos tipos de negociação oferecidos na plataforma Quotex, é preciso estar ciente de que ela é destinada a maiores de 18 anos. Como qualquer investimento, há riscos de perder dinheiro, o que torna imprescindível dedicar tempo aprendendo como negociar, quais as melhores estratégias e moedas para escolher. Outras vantagens da corretora são a liberação do dinheiro ganho em poucos dias e a possibilidade de fazer depósitos a partir de 10 dólares. Também é necessário destacar que a Quotex não cobra taxas no depósito ou saque de valores. Para resolver problemas ou responder dúvidas dos clientes, a plataforma conta ainda com suporte 24 horas, nos 7 dias da semana.