Quais os cuidados que devo ter com uma esteira elétrica?

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de outubro de 2022.

Ao adquirir uma esteira elétrica, é necessário proceder com alguns cuidados com a sua manutenção, a fim de que a mesma permaneça sempre com bom funcionamento. Veja como cuidar de uma esteira elétrica e aumentar sua vida útil.

Ao adquirir uma esteira elétrica não se vê a hora de caminhar ou correr sobre a mesma. O entusiasmo é sempre muito grande, mas muita gente não tem ideia de que a mesma exige sempre uma grande manutenção.

É normal, afinal, a esteira é feita para durar muitos e muitos anos, não é mesmo? É um investimento para o lazer e ao mesmo tempo, cuidar bem da saúde. Portanto, vejamos as melhores formas de cuidar da sua manutenção.

Lubrificação do Deck

Nem todas as esteiras possuem lubrificação automática do deck, sendo necessário em outros aparelhos, promover a mesma a cada 240 km percorridos. Isso reduz a fricção durante os exercícios.

Como fazer isso?

Com uma chave inglesa, gire as porcas da parte da frente da esteira em sentido anti-horário. Ao remover as porcas, levante a correia e aplique 30 ml de lubrificante no deck. Pode ser de silicone líquido ou spray.

IMPORTANTE: não se deve aplicar lubrificante sobre a correia, para que a mesma não fique escorregadia e cause acidentes.

Limpeza com pano úmido

A limpeza da mesma deve ser feita sempre quando se acaba de correr, com um pano úmido com água ou desinfetante.

A limpeza serve tanto para remover a poeira que se acumula no metal e no painel de controle, como para secar também o suor que escorre e que a médio e longo prazos pode corroer os braços, a correia e o monitor do aparelho.

Essa limpeza também serve para matar os germes, o que é mais um motivo para sempre passar um pano na esteira.

Aspirador de pó embaixo da esteira

Geralmente, as esteiras com o passar do tempo costumam apresentar falhas ou problemas na fricção conforme são realizados os exercícios. Sabia que o acúmulo de poeira embaixo da esteira pode ser um dos responsáveis?

Desta forma, a melhor coisa a se fazer é, uma vez por semana, passar o aspirador embaixo da esteira, na superfície do piso para remover o pós e quaisquer outros resíduos. Em volta do equipamento também é importante aspirar para que não fique qualquer pós acumulado.

Caso a esteira seja muito pesada, os aspiradores trazem consigo no jogo, acessórios bucais mais finos, próprios para limpeza de cantos de parede e de móveis. Utilize-os sem muito esforço para remover a poeira.

Aspirar dentro da esteira, pode?

Pode e deve! Primeiro, desligue-a da tomada. Em seguida, desparafuse o painel da frente do deck e proceda com a limpeza do motor, utilizando o aspirador. Lembre-se de seguir, se tiver, as recomendações do manual de uso da esteira.

Em seguida, passe o aspirador embaixo da correia e nos lados do deck, que é onde também se acumula sujeira.

Esse tipo de manutenção é importante porque prolonga a vida útil do motor, enquanto que fazendo a limpeza constante do deck, reduz-se a fricção que vai desgastando rapidamente a esteira.

Local de instalação

A escolha do local de instalação da esteira também é importante, visto que quanto mais plano for o piso, melhor será para a prática de exercícios.

Se possível, remova sempre a esteira da tomada quando não a estiver utilizando, para maior proteção do painel. Para evitar problemas, opte por um filtro de linha, de forma que basta apenas desligar o botão.

Coloque um tapete, se possível, embaixo da esteira. O mesmo protege o equipamento contra sujeira e ainda reduz as vibrações e o barulho.

Desta forma, valoriza-se o investimento realizado, curtindo a esteira elétrica por muito mais tempo.