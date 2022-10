Quanto custa para abrir um consultório médico?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de outubro de 2022.

Montar um consultório médico é um momento crucial na vida de todo formando de Medicina, já vários aspectos podem tirar o sono da pessoa, como alto custo de investimento, burocracia na documentação, compra e montagem de equipamentos e tantos outros detalhes.

Seja como for, tudo precisa ser muito bem pensado e programado, assim mesmo que não seja uma tarefa das mais simples, o custo de tudo isso fique o menor possível. Até o tipo de empresa médico pode abrir entrará no seu hall de pesquisas.

Qual o Investimento Médio?

O custo de um consultório médico, com obras para viabilização do espaço, decoração e mobiliário, equipamentos, legalização e gastos finais podem estar entre 100 e 900 mil reais. Isso fora os gastos mensais fixos com água, luz, telefone, aluguel, insumos e funcionários, que podem custar entre 10 e 30 mil reais. Isso depende muito da estrutura e do tamanho do seu consultório.

A média de lucro de um consultório médico é de 40 a 100 mil reais e o retorno do investimento dependerá da velocidade em que você vai conseguir demandar o retorno dos valores.

Marketing Digital para se destacar da concorrência

Dependendo do local e da especialização um consultório médico pode ter uma concorrência acirrada. Clínicas ou pequenos hospitais podem disputar pacientes com você de forma direta, por isso, é importante utilizar de mecanismos de marketing digital para atrair o público alvo.

Geralmente, o investimento nesse tipo de marketing deve ser estabelecido de forma mensal ou anual e vai ser seu principal aliado para se destacar diante dos outros estabelecimentos de saúde.

Veja abaixo algumas ações que você pode fazer:

Anuncie no Google

Investir em tráfego pago é importante para aparecer de forma imediata para quem procura por seus produtos e serviços. Com isso, uma ação de links patrocinados é a forma mais rápida de converter clientes em seu consultório médico.

SEO Orgânico

O tráfego orgânico é um tipo de ação de marketing mais lenta, mas poderosíssima. A construção do branding da sua marca é o que vai te destacar daqui alguns anos, onde você vai deixar de ser dependente da compra de tráfego pago e vai engajar futuros pacientes através da sua marca ou tipos de tratamentos que você atua.

Um consultório médico atua com especialidades e geralmente as pessoas pesquisam muito pelo tipo de problema antes de procurar um especialista. Digamos que você precise fazer uma cirurgia ortognática. Você vai consultar primeiro por profissionais que sejam especialistas sobre isso, ver casos de antes e depois, consultar preços, verificar a estrutura do consultório e só depois é que vai agendar uma consulta.

Então, estar entre os resultados orgânicos nas buscas, sejam elas por especialidade ou pelo que chamamos de SEO Local, onde as pessoas pesquisas por algo próximo delas é importante à longo prazo pois será um tipo de marketing que será utilizado para sempre.

Redes Sociais

A presença digital de um consultório médico também pode ser muito bem feita através de uma campanha de redes sociais. Hoje em dia, Facebook, Instagram e TikTok são ótimas vitrines para profissionais de qualquer área.

Existem muitos médicos, nutricionistas, psicólogos e uma infinidade de profissionais da saúde que investem pesado para criar uma audiência que possa ser revertida em pacientes em seu consultório médico.

Seja com vídeos informativos, ou com vídeos engraçados, os médicos e uma grande quantidade de profissionais da saúde entenderam que podem encher seus consultórios e agregar valor em suas consultas através das mídias sociais.

Conclusão

Você viu nesse artigo que o investimento para criar um consultório médico é alto e o retorno nem sempre é ou será tão rápido quanto se espera. Além de todo custo que envolve a construção desse espaço, você vai ter custos fixos constantes para manter uma boa freqüência de pacientes, independente do tipo de mídia em que vai investir.

O melhor dos mundos é ter uma campanha integrada, com investimentos em todas as áreas de forma simultânea (tráfego orgânico, pago e redes sociais) porque assim, você consegue atingir todas as etapas do funil de venda, que engloba a pesquisa pela enfermidade ou tipo de tratamento, a procura pelo profissional e a conversão em si que seria o agendamento da consulta.

Espero que tenha gostado deste artigo. Até a próxima!