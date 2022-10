Vantagens de fazer as compras de supermercado online

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de outubro de 2022.

Comprar online sempre foi vantajoso não apenas pelo preço, como também pela comodidade e outras facilidades, mas, quando se pensa em fazer as compras do supermercado pelo site, será que as vantagens são as mesmas?

A vida anda tão corrida, que quando menos se espera o dia passa voando. São tantos os afazeres que, atire a primeira pedra quem nunca esqueceu-se de passar no supermercado para abastecer a geladeira, sendo obrigado a se virar com o que tiver de sobras em casa?

Sem falar quando outros itens começam a diminuir também como sabonete, desodorante, pasta de dente, papel higiênico, dentre outros. Quando se lembra de tais necessidades, o supermercado já fechou ou estamos longe do lugar.

É aí que um supermercado online pode fazer toda diferença. Uma pessoa que se encontre sem tempo e com a lista de produtos nas mãos, poderá fazer o login no supermercado que deseja, listar os produtos que precisa e aguardar a entrega em casa ou no escritório.

Essa é uma das vantagens, mas será que na prática isso funciona? Quais seriam as outras razões para se fazer a compra do mercado online?

Menos compras por impulso

Uma pessoa que trabalha o dia todo geralmente não tem tempo para ir ao mercado. Esta pessoa pode encontrar nas compras on-line a oportunidade de comprar tudo aquilo que precisa e poder também controlar melhor os gastos. Se estivesse em um supermercado e com fome, por exemplo, acabaria comprando muito mais por impulso do que por necessidade.

As vantagens não param por aí. Com o cadastro aberto, a pessoa pode montar a lista no próprio site, adicionando os itens que faltam em casa.

Depois, basta finalizar a compra e mandar entregar no endereço que desejar.

Não existe aquela coisa de comprar o que não precisa, porque só entra no carrinho o que realmente está faltando e no caso, a pessoa já pesquisa direto pelo produto no site.

Por isso, fazer as compras do mercado direto pela internet está se tornando um hábito cada vez mais frequente.

Menos estresse

Outra vantagem de comprar online é que no supermercado enfrenta-se muitas vezes filas quilométricas que parecem nunca ter fim. Isso quando alguém resolve pagar a compra no cartão de crédito mas não se lembra direito da senha…

Pessoas de mau humor, que por conta de outros problemas acabam gerando incômodos, trânsito na ida e na volta, carregar as sacolas do mercado para o carro, do carro para dentro de casa, enfim, uma sucessão de desconfortos…

Quando se compra pela internet, se faz no conforto de casa ou do escritório, sem qualquer inconveniência. Recebe-se as compras e depois é só guardá-las.

Sem filas, sem reclamação, sem perder o jogo, a novela, o filme que tem hora certa no cinema.

Mercado 24h

Existem lojas online que possibilitam a compra 24 horas pela internet, entregando também no mesmo dia. Um alívio para quem se lembra do que falta em casa só quando é de madrugada.

Para quem perde o sono muitas vezes com facilidade, fazer as compras online pode ser uma maneira divertida de enrolar na madrugada, até que se resolva descansar. E mesmo que não se queira confirmar a compra imediatamente, pode-se salvar a lista e finalizá-la no dia seguinte.

Comprar online os produtos que normalmente só se compra no supermercado, aos poucos, torna-se uma tendência mundial.

Não que a loja física vá acabar, longe disso, mas em um mundo tão prático e tecnológico, porque não aproveitar mais uma das vantagens que tecnologia nos oferece?

Bora gastar!