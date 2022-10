Instituto Internacional de Identificação têm novas adesões

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de outubro de 2022.

Promover o direito à identidade civil a todos os indivíduos, com a adoção de tecnologias seguras em sintonia com as tendências globais de identificação são algumas das finalidades do Instituto Internacional de Identificação – InterID, entidade lançada em 16 de setembro, Dia Internacional da Identidade.

Com o intuito de produzir pesquisas, relatórios, estudos, consultorias e publicações na área da identificação, bem como realizar, organizar e patrocinar eventos nacionais e internacionais, o InterID teve a adesão da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), entidade representativa do setor de certificação digital ICP-Brasil. A parceria visa unir esforços pela adoção das melhores práticas e tecnologias em uma identificação mais segura para o cidadão e que esteja prevista e garantida em lei.

Segundo o presidente-executivo da AARB, Edmar Araújo, faz todo sentido associar-se ao InterID, uma vez que se trata de organização liderada por profissionais extremamente experientes e atuantes no segmento da identificação. “Ao nos associarmos ao InterID, nos conectamos com entidades e pessoas capazes de trazer propostas resolutivas à área da identificação que resultarão em mais segurança, modernidade, conveniência e agilidade em inúmeros processos”, diz.

De acordo com o diretor-presidente do InterID, Célio Ribeiro, a AARB traz consigo uma experiência bastante valiosa que é a do empreendedor que atende e conhece o público empresário. “Uma das contribuições que a AARB pode nos trazer ao debate é a sua perspectiva sobre realidade das empresas que precisam confirmar a identidade de um indivíduo ou de uma empresa. A tecnologia PKI é comum em todo o mundo e está bastante ligada ao nosso propósito de estudar, pesquisar e propor tecnologias de identificação mais eficazes, modernas e seguras”.

O Instituto também desenvolverá ações a partir da interação com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor, além de apoiar a integração e o processamento de informações da área de identificação com vistas à prevenção de fraudes em processos de negócios.

Além da AARB, associaram-se ao InterID a Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD), Fundação Escola Nacional de Perícias (ENP), Associação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) e a Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR).