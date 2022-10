Curso de redação online, vale a pena fazer um?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de outubro de 2022.

A redação em vestibulares e no ENEM tende a ser uma das provas mais importantes para todos que desejam passar na tão esperada vaga federal.

No ensaio, os alunos devem demonstrar a capacidade de debater o tema apresentado e expressar seus pensamentos sobre o tema discutido. Todos eles são claramente escritos e bem feitos.

Sua capacidade de escrever em português depende da sua compreensão das normas da língua e do seu conhecimento sobre o assunto sobre o qual está escrevendo.

Embora muitas pessoas acreditem que apenas certas pessoas podem escrever bem, qualquer um pode aprender a escrever impecavelmente. Com muito treino e estudo, você pode passar no vestibular com facilidade.

Acompanhe algumas dicas de como arrasar na hora do vestibular e garanta sua vaga na faculdade!

No entanto, um bom Curso de Redação lhe dará algo que você não pode pagar: tempo.

Sua evolução será muito mais rápida se você tiver uma abordagem estruturada, passo a passo, desenvolvida por um especialista, compreenda todas as dificuldades de aprendizado dos alunos.

Não só isso: ter alguém para corrigir e analisar seu texto permitirá que você identifique e corrija efetivamente os erros mais comuns. Dessa forma, você pode trabalhar com eles de maneira mais focada, melhorando assim suas notas no próximo trabalho.

Sem esse suporte, você acabará perdido na infinidade de conteúdo da internet – alguns dos quais de qualidade questionável. Dessa forma, você está contando com as correções gratuitas ou mais baratas que eles oferecem dentro das mídias sociais.

O problema com esses serviços é que as pessoas que os prestam muitas vezes não sabem o suficiente sobre o assunto. Isso tende a ser extremamente perigoso e até prejudicar os seus estudos indo na direção errada.

Dito isso, você precisará contar com a sorte para progredir em uma prova que equivale a 20% da sua nota no ENEM.

Aulas de redação vão fazer você mais do que sortudo

Você pode argumentar que um bom curso de redação vale a pena ser caro. Porém, saiba que há diversos Cursos de Redação Gratuitos dentro do mercado. Sendo uma excelente forma de qualificação profissional.

Mas pense comigo:

Quanto custa não passar no ENEM?

Quanto custa ficar mais um ano estudando as mesmas matérias e fazendo os mesmos exercícios?

Quanto custa ver colegas e amigos irem para a faculdade e você não?

Quanto lhe custará continuar a suportar a pressão de seus pais e familiares para deixá-lo morrer?

Tudo isso eu levei em consideração, e sim, fazer o curso de redação do ENEM vale muito a pena.

5 motivos para fazer uma aula de redação

1 – Melhorar as habilidades de leitura e interpretação

Um dos princípios básicos da boa redação é se acostumar a saber sobre como lidar em diferentes temas, além de um vocabulário que seja amplo e variado. Com o objetivo de adquirir essas características e conhecimento, destacamos que um Curso de Redação tende a ser o ideal, pois não tira você do seu ritmo de leitura e também fortalece sua prática. Além disso, esses artigos vêm com texto adicional onde as explicações são essenciais para que você fale bem sobre os temas abordados.

2 – Dominar a estrutura da redação

Obviamente, escrever é uma coisa pessoal, e cada candidato mostrará seu estilo em sua redação. No entanto, os textos dissertativos argumentativos possuem alguns critérios que, tecnicamente falando, certamente melhorarão suas notas. Acertar sua estrutura de parágrafos e saber a melhor forma de organizar seus pensamentos dentro dessa estrutura vai te ajudar muito, e os Cursos de Redação Gratuito são a melhor opção.

3 – Prática

Você pode perguntar ao seu amigo que fez o vestibular e estudou muito. Ele certamente lhe dirá que a qualidade de seus trabalhos melhorou muito ao longo do tempo. A prática também é um fator essencial, pois, à medida que seu orientador fizer as correções em cada redação, você entenderá melhor o caminho, se aprimorará e começará a entender o contexto da redação. Além disso, fazer este exercício com um tópico apropriado aumentará seu repertório dentro de seu vocabulário e treinamento.

4 – Entendendo as Frações

Diversos alunos se perguntam sobre como funciona a pontuação das redações do ENEM. Isso parece ser algo totalmente subjetivo, porém há as chamadas “capacidades” que visam padronizar o máximo possível. Existem cinco dessas habilidades, e conhecê-las vai lhe ajudar a explorar ainda mais o processo de escrita pode ser uma grande diferença.

Demonstrar domínio das normas culturais portuguesas, argumentação, conhecimento dos mecanismos linguísticos, bem como interpretação e propostas de intervenção bem elaboradas, tende a ser uma excelente forma de melhorar a sua escrita e aumentar o seu sucesso.

5 – Tenha atenção especial

Como mencionado anteriormente, será importante praticar com base nas correções da redação que você escreveu durante sua preparação. Com isso em mente, há muitas oportunidades para os alunos precisarem de uma orientação mais direcionada para seu desenvolvimento em todas as partes envolvidas aqui. Dessa forma, receber atenção especial, ajuda pessoal para entender melhor todos os possíveis erros e, assim, corrigi-los com o objetivo de melhorar a sua qualificação profissional.