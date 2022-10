Viaje de Norte a Sul do país com voos a partir de R$ 434; veja ofertas

* Por: da redação - 21 de outubro de 2022.

Viaje ainda neste ano aproveitando as melhores ofertas das companhias aéreas. Passagens são para o mês de novembro e têm taxas já inclusas.

Quer aproveitar as melhores ofertas para viajar ainda em 2022? A nossa equipe reuniu as melhores promoções de passagens aéreas para quem embarca em Montes Claros. São voos de ida e volta, vendido com descontos e com todas as taxas e encargos já inclusos. As promoções são para o mês de novembro.

A melhor oferta é com destino a São Paulo, o Estado brasileiro que mais recebe voos domésticos. As passagens com desembarque no Aeroporto de Guarulhos são vendidas por apenas R$ 434. O trajeto é feito direto, sem escalas. A promoção é da LATAM.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por R$ 434

Para quem deseja explorar o litoral no Nordeste, mais uma excelente promoção. A Gol oferece bilhetes para Salvador, capital da Bahia, pelo valor de R$ 699. O trajeto também é feito sem escalas. Em novembro, a capital baiana começa a vivenciar os primeiros encontros e blocos de carnaval.

Agora, se o destino for a região Sul do país, a melhor oferta é Curitiba. A capital paranaense, conhecida por ser um destino para quem deseja viajar pagando muito pouco, tem voos por R$ 582. A oferta é da Azul. Vale lembrar que todos os descontos não são válidos para finais de semana e feriados.