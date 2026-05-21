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Igreja celebra os beatos Manuel e Adílio, mártires da fé no sul do Brasil
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Igreja celebra os beatos Manuel e Adílio, mártires da fé no sul do Brasil

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Padre espanhol e jovem coroinha foram mortos em 1924 por ódio à fé e são lembrados como padroeiros da diocese de Frederico Westphalen.

Notícias — 21 de maio. Hoje a Igreja Católica celebra os beatos Manuel Gómez González e Adílio Daronch, mártires da fé que deram suas vidas no sul do Brasil. O sacerdote espanhol e o jovem coroinha foram assassinados em 1924, tornando-se símbolos de coragem e fidelidade cristã.

Manuel Gómez González nasceu em 1877, na Espanha, e foi ordenado sacerdote em 1902. Após breve passagem por Portugal, chegou ao Brasil em 1913, atuando na diocese de Santa Maria (RS). Em Nonoai, dedicou-se intensamente à evangelização, cuidando inclusive de comunidades indígenas.

Adílio Daronch nasceu em 1908, no Rio Grande do Sul, e acompanhava padre Manuel em suas viagens pastorais como coroinha. Em 1924, durante a Revolução de 1923, ambos foram emboscados por revolucionários após o sacerdote exortar à paz e dar sepultura cristã a vítimas locais. Amarrados em árvores, foram fuzilados em 21 de maio daquele ano.

Em 2007, o Papa Bento XVI reconheceu oficialmente o martírio de Manuel e Adílio, que foram beatificados em Frederico Westphalen. Hoje, são padroeiros da diocese e lembrados anualmente na Romaria Penitencial ao Santuário Nossa Senhora da Luz.

A memória dos beatos Manuel e Adílio inspira fiéis a viverem a fé com coragem e dedicação, sendo considerados exemplos de amor a Deus e ao próximo.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas da Igreja Católica

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