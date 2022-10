O que é PABX de uma empresa?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2022.

Quando uma empresa necessita atender melhor a seus clientes conforme os serviços contratados, chega o momento de pensar em ramais estratégicos de telecomunicação interna que aproximem mais uma ponta da outra. É onde entra o famoso pabx! Saiba mais.

No mundo globalizado, diversos negócios começam do nada e em questão de pouco tempo, conseguem triplicar suas demandas. Empresas voltadas para o ramo alimentício ou mesmo da moda, por exemplo, vivem essa realidade o tempo todo.

É quando, saber os investimentos que devem ser feitos, conforme o momento certo, dando um passo de cada vez, é papel fundamental do administrador. Quando investir em um pabx virtual ou mesmo em equipamentos de ponta, por exemplo.

Quando se monta uma empresa o que mais se espera é que os clientes entrem em contato. Em algum momento, eles começam a procurar o negócio, seja por meio do telefone ou mesmo de outro canal disponível.

É fato que o telefone ainda é o melhor canal de comunicação entre empresas e clientes, visto que impede que qualquer tipo de confusão ou mal entendido possa tomar proporções trágicas em uma relação comercial.

Contudo, também no intuito de evitar que qualquer problema impeça o contato, é que as empresas que já sustentam um crescimento em seus segmentos, resolvem investir em uma central PABX, para aproximar seus clientes de seus times de operação.

Agilizando processos e entregando resultados de forma muito mais eficiente e confiável, ao gosto dos clientes.

Como funciona a PABX da empresa?

Da mesma forma que uma operadora de telefonia faz com seus clientes em nível nacional ou internacional. Quando ligamos para uma pessoa, a operadora responsável conecta as duas linhas de forma que ambos possam se falar.

No caso do pabx, tais conexões ocorrem entre os aparelhos internos de uma empresa, de maneira que os funcionários possam se comunicar sem sair do escritório e seus clientes possam conversar diretamente sem intermediários.

Atualmente, tal tecnologia disponibiliza também uma série de serviços adicionais para o negócio – principalmente com o advento do pabx virtual.

Mais economia e eficiência

Suponhamos que uma empresa tenha 500 linhas dentro de seu negócio, imagine que essa companhia tivesse que pagar 500 contas de telefones para 500 números diferentes!

Imagine a dificuldade que seria administrar tamanha telecomunicação interna.

Assim, todas estas 500 linhas são resumidas em 499 dígitos de ramais sendo apenas uma a linha principal.

Desta forma, quando alguém telefona para a empresa desejando sanar alguma dúvida ou entrar em contato com alguém, é através do ramal específico que o contato é realizado.

Com total redução de custos, planos de tarifas e maior praticidade na hora de realizar e entregar as demandas.

PABX para telefone móvel e filiais

A facilidade é tanta que ainda é possível conectar aparelhos celulares com aparelhos fixos havendo a interligação entre matriz e filiais, proporcionando comunicação a custo zero entre as localidades e todas as equipes.

Outras vantagens são a centralização ou descentralização de serviços e acesso a troncos remotos. Digitando o “0” é possível acessar ao ramal central e na sequência, os números correspondentes a cada seção da empresa.

Também é possível integrar um sistema ao outro. Através de soluções que o próprio fabricante oferece, dá para integrar o PABX com sistemas de CRM, ERP ou PMS por exemplo.

Tais conexões otimizam o processo de contato com os clientes e garantem maiores lucros através do aperfeiçoamento das experiências de cada usuário com a marca.

Investir em um sistema PABX dentro da empresa é buscar um aperfeiçoamento nas relações de trabalho interno, entre os próprios times da empresa e também desta com suas filiais e outros colaboradores do lado externo do prédio.

É estar preparado para o futuro.