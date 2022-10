Como evitar ser taxado em compras internacionais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2022.

Fazer compras com valor total de no máximo U$ 50 é uma das recomendações

Em um mundo cada vez mais globalizado, fazer compras on-line tem se tornado uma alternativa acessível para muitas pessoas. Plataformas como a Shein, Shopee e AliExpress oferecem uma variedade impressionante de produtos a preços baixos.

Poder fazer suas compras com desconto e pagando menos é o que mais atrai as pessoas a optarem pelo mercado internacional. O problema é que, a partir de um determinado valor, há taxação das encomendas, aumentando o preço total da compra.

Sendo assim, hoje nós iremos te mostrar algumas alternativas e dicas para fugir da taxação em compras no exterior. Com isso, ficará mais fácil fazer as suas compras internacionais sem tanto peso no bolso.

Dá para deixar de ser taxado?

Essa é uma questão um tanto quanto complexa. Porque algumas pessoas conseguem trazer caixas imensas com diversos produtos e não pagam nada, enquanto outras acabam tendo que pagar valores abusivos por conta das taxas? A resposta mais certa para essa pergunta é: pura sorte.

Não há nada que possa garantir que a sua encomenda será devidamente fiscalizada pela alfândega ou não. O que existem, porém, são medidas que evitam que isso aconteça, de acordo com a experiência de diversas pessoas que fazem esse tipo de transação com frequência.

A ideia é diminuir as chances de ser taxado, mas não podemos desconsiderar a possibilidade de isso acontecer. Sendo assim, esteja preparado financeiramente, considerando que a taxa é de 60% do valor da soma do produto e do frete. Além disso, esteja atento às possíveis taxas em seu estado.

A seguir, veja algumas sugestões que podem te ajudar a driblar o pagamento de taxas extras nas suas compras internacionais.

Faça compras de até US$ 50

De acordo com a legislação brasileira, a importação de uma encomenda que, somados o valor do produto com o valor do frete, custe menos de U$ 50, deverá ser isenta de taxações. Isso acontece desde que a remessa seja feita entre duas pessoas físicas e sem fins comerciais.

Essa talvez seja a forma mais segura para evitar a taxação quando a sua remessa chega na alfândega. No entanto, é preciso sempre considerar todos os valores envolvidos. A dica é fazer a conversão de reais para dólares antes de efetivar a compra.

Prefira o formato de entrega padrão

Outra ajuda é optar pelos formatos de entrega padrão que, apesar de serem mais demorados, costumam ser mais baratos. A entrega feita pela Remessa Postal Internacional — no caso do Brasil, os Correios — costuma reduzir riscos com taxação.

Porém, é possível que a própria empresa cobre uma taxa mínima de R$ 15 para que a sua encomenda seja, devidamente, liberada. Não há garantia quanto a possibilidade disso acontecer ou não.

Envie encomendas menores e mais leves

Pacotes que pesam no máximo 2 kg (4.4 lbs) têm uma chance bem menor de serem taxados em razão da enorme quantidade de encomendas desse tipo que chegam diariamente no Brasil.

Não tendo funcionários em número suficiente para tal procedimento, a fiscalização acaba sendo evitada nesses casos, facilitando, assim, a importação de itens menores e mais leves.

Compre em datas comemorativas

Imagine que a alfândega tem um número determinado de profissionais para fazer a fiscalização de todas as encomendas que entram no país. Estima-se que o número médio de itens importados seja de 500 mil a cada dia.

Acontece que, em datas comemorativas ou promocionais, como Natal ou Black Friday, há uma verdadeira explosão de encomendas. Consequentemente, a verificação alfandegária acaba sendo dificultada, o que pode ser um fator positivo para quem vai fazer uma compra internacional.

Use embalagens discretas

Se você está importando um produto de alto custo, como um Playstation ou um Iphone, ter a marca estampada na embalagem não vai ser algo positivo na hora da importação.

A lógica é, portanto, optar pelo uso de embalagens discretas, sem o nome da marca em questão. Na hora de descrever a encomenda, use o nome do produto e não da marca. Por exemplo, ao invés de escrever Iphone Pro-Max escreva Smartphone.