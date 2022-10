Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 28 de outubro de 2022.

A alimentação é sempre um fator a se considerar em viagens longas de caminhão. Isso porque, além de ser um custo bastante considerável no orçamento da viagem, demanda tempo e nem sempre permite que o caminhoneiro tenha refeições completas e saudáveis.

Para isso, investir em uma geladeira para caminhão é uma boa pedida. O aparelho conserva bebidas e alimentos em baixa temperatura, sem consumir muita energia ou exigir um espaço grande de armazenamento.

Atualmente, existem diversas versões de geladeiras portáteis no mercado, podendo ser adquirida de acordo com as necessidades de cada um. Há os modelos mais compactos, que se encaixam perfeitamente entre os bancos ou mesmo abaixo deles; assim como as maiores, que têm mais capacidade de guardar coisas e são mais indicadas para caminhões maiores.

As principais geladeiras de caminhão têm entre 25 e 35 litros, podendo armazenar até uma dezena de latas ou garrafas pequenas e alguns alimentos.

Além disso, a maioria dos aparelhos também é de 12 ou 24 volts – tipos de ligação mais comuns nos painéis dos caminhões e podem ser ligadas com um cabo adicional em tomadas 110V ou 220V. Para garantir um funcionamento total, o profissional pode também apostar em uma bateria de emergência que dura em média 24 horas.

Muito além de manter os produtos resfriados, esses dispositivos podem também fazer um resfriamento rápido de alguns itens para consumo imediato. Outra facilidade que as versões mais atuais oferecem é a de controlar a temperatura, ligar o turbo, ajustar o brilho do painel, ligar e desligar a geladeira pelo celular, via conexão Bluetooth.

Ou seja, é um acessório bastante necessário e útil para os caminhoneiros que passam cerca de 360 dias do ano viajando Brasil afora e necessitam de praticidade sem gastar muito para agregar conforto e bem-estar ao trabalho.