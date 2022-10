Seller Center impulsiona vendas on-line de empresas da moda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2022.

Detentor de marcas como Animale, Farm, Dzarm, Hering e Maria Filó, Grupo Soma registrou aumento de faturamento com a solução criada pela Conecta Lá.

Em meio à expansão vivida pelo e-commerce brasileiro nos últimos dois anos, o segmento de moda e acessórios tem sido destaque. Pesquisa realizada pela SmartHint revelou que o comércio eletrônico registrou aumento de 785% no faturamento entre janeiro e maio deste ano, em comparação com igual período de 2021. Os itens de moda e acessórios foram os mais demandados pelos consumidores e os principais responsáveis pelo resultado positivo.

Destaque nesse cenário, o modelo de negócio marketplace tem sido um grande aliado das marcas. A plataforma reúne várias lojas num mesmo espaço, funcionando como uma espécie de shopping center virtual. Para os consumidores, é uma oportunidade de ter acesso a uma oferta variada, com segurança e conforto. Já para as empresas, uma alternativa que oferece maior tráfego de clientes, sem a necessidade de grandes investimentos.

No entanto, a descentralização das informações para o gerenciamento da plataforma pode prejudicar as empresas na conquista dos resultados desejados. Foi pensando nesse gargalo que a Conecta Lá, empresa de tecnologia que oferece soluções inovadoras para marketplaces, desenvolveu o Seller Center.

“É uma ferramenta estratégica que reúne todos os dados e as informações de compra e venda, permitindo uma administração centralizada do negócio”, explica o CEO da Conecta Lá, Fernando Schumacher.

O Seller Center tem funções como cadastro de produtos, ofertas e preços. Dessa forma, o modelo de negócios pode ser customizado de acordo com os propósitos da marca. “Também é possível monitorar o prazo de entregas e a qualidade dos produtos, o que contribui para evitar práticas que possam prejudicar a reputação do marketplace”, informa Schumacher.

Case: Somaplace garante escalabilidade de vendas

Um dos marketplaces que tem experimentado os ganhos do Seller Center é o Somaplace, criado pelo Grupo Soma, proprietário de grandes marcas da moda, como Animale, Cris Barros, Dzarm, Fábula, Farm, Fox, Hering, Maria Filó, NV e Off Premium. A plataforma foi desenvolvida com o intuito de interligar dez mil multimarcas, respeitando as especificidades de cada uma delas, e, em pouco tempo, transformou-se em case.

O Somaplace foi elaborado no modelo de marketplace in e tem como principal proposta habilitar o espaço virtual para reunir revendedores das marcas do Grupo Soma, contribuindo, assim, para ampliar as vendas e fortalecer todo o ecossistema.

O product owner do Grupo Soma, Álvaro Santiago, relembra como surgiu a ideia. “O Somaplace nasceu da necessidade de fazer o estoque das multimarcas estarem no mundo digital”, relembra. “Tivemos um período de lojas físicas fechadas por conta da pandemia da Covid-19 e, paralelamente, as vendas aumentaram nos e-commerces das marcas do grupo. Com isso, vimos a oportunidade de ajudar as multimarcas a vender o estoque parado.”

Neste processo, Santiago conta que foi observada a necessidade de centralizar o gerenciamento dos produtos dos diferentes catálogos. Para isso, o Grupo Soma buscou a solução do Seller Center. “Assim, podemos administrar os pedidos, a logística e a conciliação da multimarca, o que facilita todo o processo e o relacionamento”, avalia.

Os resultados tornaram o Somaplace um sucesso. O Grupo Soma informa ter havido “crescimento expressivo” em 2021, o que promoveu a escalabilidade para todo o ecossistema de vendas. O faturamento aumentou quase 3.000%, enquanto o número de sellers e pedidos cresceram 2.100% e 2.182%, respectivamente.

Em setembro, a VTEX e a Conecta Lá realizaram um webinar gratuito sobre engajamento de clientes por meio do marketplace e convidaram representantes do Grupo Soma para contarem a história de sucesso do Somaplace.