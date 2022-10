António Matias: Campeão de póquer avalia o JackpotCity cassino online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2022.

Se tem algo que todo apostador quer conhecer é um casino de qualidade. Dessa forma, uma plataforma com revisões de vários casinos online surgiu para auxiliar os brasileiros nessa escolha. Além disso, o site traz dicas, informações e novas atualizações sobre o setor.

Continue lendo para saber mais sobre o JackpotCity Casino.

Licença de funcionamento para o cassino JackpotCity no Brasil

Muitos brasileiros ficam em dúvida se é legal jogar nos cassinos online dentro do país. A resposta é que sim, os sites de apostas online são legais e você pode jogar sem problemas.

Todavia, não há licenças e entidades regulatórias brasileiras, mas você pode jogar em casas cujas licenças são emitidas por outros países, cujos governos fiscalizam os cassinos e sites. Assim, apesar de que não há um órgão brasileiro para licenças, é seguro jogar.

Especialmente, o Jackpotcity casino possui duas licenças autorizadas, como MGA e Kahnawake. Para obtê-los, é necessário seguir os rigorosos requisitos.

Bónus e ofertas

O JackpotCity oferece bónus de vários tipos. Na tabela abaixo, vamos mostrar os principais:

Tipo de bónus Oferta Bónus de boas vindas Até R$ 8 000 de saldo extra para os primeiros depósitos Giros grátis Giros gratis nos slots dados na Oferta do Dia Roda de Bônus Prêmios variados ao girar Roda de Bônus

Assim, as promoções são ativadas de diferentes formas e possuem regras variadas, mas para todas é necessário fazer o cadastro e registo na plataforma em que se deseja jogar.

Quem é António Matias?

Ao acessar o site de avaliações em busca das top casas de apostas online no Brasil, muitos vão ver que a plataforma tem como editor chefe o especialista António Matias. Mas quem é ele? Além de ser um jornalista de cassinos e jogos de azar, Matias também é um dos melhores jogadores de póquer do mundo. Na verdade, ele é o décimo quarto de Brasil e já ganhou vários prêmios pelo mundo.

Assim, sua experiência é gigantesca e ele a utiliza nas revisões dos cassinos, com muita atenção aos pontos positivos e as desvantagens de cada plataforma.

Opinião de especialista: é um dos melhores cassinos do Brasil

Como saber quais clubes de jogos são bons e quais não valem a pena para os jogadores? A lista do melhor cassino online no Brasil mostra as principais opções disponíveis nesse setor, com notas que levam em conta diversas variáveis. Por exemplo, as revisões do site focam em cassinos com ótimos bônus de entrada, que são vantajosos para quem acabou de fazer o registro.

Também é considerado a qualidade e a variação de jogos, com preferência para sites com fornecedores conhecidos. O JackpotCity tem jogos dos mais confiáveis:

Microgaming; Evolution Gaming; Ezugi; NetEnt

Além desses, há dezenas de outros que são confiaveis e fazem bons jogos de cassino tanto para computador quanto para dispositivos mobile.

O cassino tem muitos caça-níqueis populares, jogos de mesa e pôquer. Há até uma secção ao vivo onde é possível sentir a atmosfera do cassino real.

Quais jogos com dinheiro real o JackpotCity cassino oferece?

Para quem está em busca de prêmios, o cassino oferece uma boa variedade de jogos que pagam dinheiro real. Nesse sentido, o editor-chefe António Matias, possui grande experiência em selecionar apenas os melhores serviços. Assim, o autor mostra em sua revisão jogos como:

BlackJack;

Roleta;

Sic Bo;

Novos slots;

Outros.

Eles estão presentes em duas versões: o modo online, tradicional e que roda diretamente no sistema virtual da casa de apostas; e o modo live, com dealer ao vivo controlando o jogo. Isso é visto na análise do Jackpotcity cassino. Aliás, Matias enfatiza que é de grande importância ter um modo ao vivo de qualidade, que permita jogar sem dificuldades mesmo em um aparelho móvel.

Se você está procurando um bom cassino online no Brasil, opte pelo JackpotCity.