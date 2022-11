O que fazer em Santa Catarina? Lista de opções

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de novembro de 2022.

A saber, Santa Catarina é um dos estados mais bonitos do Brasil. Com diversos lugares para se conhecer além de ter um dos litorais mais bonitos do nosso país. Nesse sentido, com tantos lugares bonitos, resolvemos fazer uma lista de opções de quais locais ir.

Primordialmente, mostraremos todos os principais pontos do estado. Logo, pegue a caneta e anote todas as opções para uma futura viagem. Além disso, programe-se para fazer uma viagem duradoura pelo estado.

Como chegar em Santa Catarina?

Inicialmente, falaremos sobre uma das partes mais caras da sua viagem, os quais são a passagem de ida para outro estado. Nesse sentido, compararemos passagens de avião com passagem de ônibus.

A saber, a passagem de avião para Santa Catarina está custando cerca de R$3445,00. O destino que escolhemos foi Florianópolis. Contudo, existem outros preços. Só usamos este como referência.

Por outro lado, considerando que uma passagem de ônibus indo para Florianópolis, custa em torno de, incluindo ida e volta, está entre R$ 918,21. Além disso, passe em um dos lugares mais bonitos do Estado, Estrela São José.

Agora que já analisamos os preços da ida para Santa Catarina, saberemos quais são os lugares mais deslumbrantes do estado.

Afinal, o que posso conhecer em Santa Catarina?

Santa Catarina tem um dos litorais mais charmosos do mundo. Além disso, tem cidades na serra chamam atenção por sua beleza. Assim sendo, siga a lista de dez opções para curtir o estado.

Pomerode

Muito próximo de Jaraguá do Sul e Blumenau, a cidade de Pomerode é bastante aconchegante e possui cerca de 30 mil habitantes. Além disso, seu charme são as edificações em Enxaimel. Assim sendo, no geral são cerca de 240 construções que fazem a rota do Enxaimel.

A saber, essa rota é a mais bonita da cidade. São 16 km passando por 50 edificações e passando por paisagens rurais que embelezam o caminho. Ainda mais, a cidade é perfeita para quem quer degustar um pouco da culinária alemã. Um dos eventos mais importante é a Osterfest durante a páscoa e a Weihnachtsfest na época do natal.

Serra Catarinense

Primordialmente, outro destino com bela visão é a Serra Catarinense A principal cidade da serra é Urubici. Na cidade, você pode montar acampamento e fazer passeios que irão fazer você contemplar a beleza da Serra.

Existem algumas opções de passeios que são muito famosos, como: Serra do Rio do Rastro, Cânion Espraiada e o parque nacional de São Joaquim. Além disso, vale um destaque para Cânion Espraiada onde você tem uma subida de 12 km e dá acesso à Serra do Corvo.

Timbé do Sul

A princípio, podemos dizer que Timbé do Sul é um dos lugares mais bonitos de Santa Catarina. Também fica entre Cânion Rio Fortuna e Cânion do Amola Faca é considerado por muitos os Oásis do ecoturismo. Assim sendo, sua grande atração são as cachoeiras e montanhas que encantam seus visitantes.

Outro ponto interessante é que o ponto turístico possui 20 piscinas naturais, sendo o Poço do Caixão o mais conhecido pelos turistas por possuir águas cristalinas.

Por fim, outro lugar interessante conhecer é a cascata do Padre que fica a 12 km de Timbé do Sul e possui 50 metros de altura.

Piratuba

A saber, caso queira tomar banho em águas termais, Piratuba é o local ideal para se visitar. Ainda mais de um poço de 674 metros são jorradas águas sulfurosas canalizadas e abastecem a terma de Piratuba diariamente.

O parque de Piratuba é bem estruturado com chuveiros, piscina e rampa para deslizar. Nesse sentido, vale investir no passeio.

Itapoá

Itapoá tem um dos litorais mais bonitos de Santa Catarina e vem crescendo cada vez mais turisticamente. Outro ponto interessante é a noite com várias opções de bares e é bastante movimentada. Ainda mais, o que é interessante deste ponto turístico é que ele não é muito frequentado. Assim sendo, você pode curtir o litoral de maneira tranquila

Bombinhas

Bombinhas com certeza é um dos destinos mais bonitos de Santa Catarina. Visto que sua praia tem água cristalina que deixa o lugar exuberante. Além disso, vale destacar que o local é bastante visitado por brasileiro e estrangeiro.

Vale ressaltar que a cidade também oferece passeio de barco, acesso à trilha e mirante. Outra prática bastante desenvolvida na região é o mergulho.

Balneário Camboriú

Com sua beleza natural que salta aos olhos, Balneário Camboriú é um dos lugares mais bonitos do mundo. Sabendo disso, o governo explorou bastante a parte do turismo na região. Assim sendo, a região possui bares, restaurantes e baladas.

A cidade também tem seu lado mais tranquilo, como : parque Unipraias, trilhas e bondinhos. Essa variedade faz a cidade ser a mais atrativa de Santa Catarina.

Por fim, caso queira ir para Santa Catarina, não esqueça de programar sua viagem para poder curtir todos esses lugares sem sustos.