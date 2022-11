É possível remover o tártaro dentário em casa?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de novembro de 2022.

Se você chegou até aqui, pode estar preocupado com o tártaro nos dentes. Suas preocupações são bem fundamentadas, pois o tártaro dentário pode prejudicar o sorriso e a respiração e levar ao desenvolvimento de doenças gengivais e lesões cariosas nos dentes. Como remover o tártaro dos dentes?

Neste artigo, falaremos sobre o tártaro e como removê-lo de modo seguro e eficaz. Continue lendo!

O que é tártaro?

Para que você saiba como remover o tártaro dos dentes com segurança, primeiro é necessário entender o que é o tártaro.

Quando os alimentos permanecem nas superfícies dos dentes, dentaduras ou implantes de uma clínica odonto estética, as bactérias podem se acumular nessas superfícies, formando placas.

Em seus primórdios, a placa era um filme amolecedor que ainda pode ser removido com uma escova de dentes e fio dental durante a limpeza diária.

Com o tempo, se a placa bacteriana não for completamente removida pela limpeza, alguns dos minerais da saliva podem se depositar na placa, fazendo com que ela se calcifique e endureça.

Essa placa endurecida e calcificada é chamada de tártaro ou cálculo. A partir desta fase, o tártaro não pode mais ser removido com escova ou fio dental e é preciso contar com outras formas para remoção, como por exemplo, ir a um consultório de odontologia.

Quais as receitas caseiras para remoção de tártaro dos dentes funcionam?

Como os dentes naturais, como o tártaro, também são formados por estruturas endurecidas e calcificadas, é preciso um cuidado absoluto para remover o tártaro sem danificar os dentes e, assim, evitar uma série de efeitos negativos na aparência e na saúde.

Para quem está pensando em como tirar o tártaro em casa, fica um forte alerta: Receitas caseiras para tirar o tártaro dos dentes usando sal, bicarbonato de sódio, ou ferramentas afiadas, ou pior, combinando esses métodos com ácidos como vinagre são usados ​​em combinação para suavizar o tártaro nos dentes.

Além de serem ineficazes na remoção do tártaro, podem eventualmente causar muitos danos aos dentes, como arranhões, aumento da porosidade superficial, perda de esmalte ou dentina, que são tecido natural calcificado e podem deixar que o clareamento dentário a laser faça efeito.

Tentar remover o tártaro dos dentes em casa pode ter sérias consequências para os dentes, como:

Aumento da sensibilidade dentária;

Diminuição do brilho da superfície do dente;

Dentes mais manchados devido;

Maior retenção de placa;

Formação de tártaro mais rápida

E é claro que, estes são pontos que você evitar, certo? Por isso, da mesma maneira que os profissionais da odontologia indicam fazer o clareamento dental no dentista, para remover a placa também é recomendado fazer em um consultório.

Como remover o tártaro dos dentes com segurança?

Após a formação do tártaro, o tártaro é removido dos dentes com segurança por meio de um procedimento odontológico chamado raspagem, ou seja, sem prejudicar os dentes naturais.

Os procedimentos de remoção de tártaro são realizados por dentistas utilizando instrumentos específicos, com ou sem auxílio de equipamentos de ultrassom. Uma característica desses instrumentos é a capacidade de cortar ou destruir apenas o tártaro de maneira controlada pelo dentista, sem danificar a estrutura do dente natural.

O número de consultas necessárias para uma raspagem para remover completamente o tártaro depende da quantidade de tártaro presente e de sua localização.

Quando os sulcos gengivais são profundos devido à doença gengival progressiva e há muito tártaro nesses sulcos, ou seja, muito tártaro abaixo das gengivas, geralmente são necessárias várias descamações para remover o tártaro.

Em casos mais avançados, a atuação de um especialista em periodontia é fundamental para o tratamento com técnicas mais específicas.

Além disso, é possível que, devido ao acúmulo muito profundo do tártaro, seja preciso realizar uma consulta com um dentista de canal.

Como evitar o tártaro nos dentes?

Como vimos, uma vez formado o tártaro, apenas um dentista pode remover com segurança o tártaro dos dentes usando ferramentas especiais em um processo chamado raspagem.

Por isso, cabe a você fazer sua rotina diária para combater o tártaro e evitar que ele se forme.

Agora que você já sabe que o tártaro é formado por placa bacteriana, fica mais fácil entender que a prevenção é muito simples: basta limpar os dentes, dentaduras e implantes corretamente usando técnicas ensinadas pelo seu dentista.

A higiene diária deve dar atenção especial ao uso do fio dental, que é a única maneira eficaz de remover a placa bacteriana entre os dentes que uma escova de dentes não consegue alcançar.

As limpezas profissionais regulares no consultório odontológico devem ser realizadas dentro do período indicado pelo dentista para complementar o controle da placa bacteriana para cuidar das áreas de difícil acesso.

Com um bom controle da placa bacteriana, dentes limpos, hálito fresco e um belo sorriso podem ser alcançados de forma rápida, segura e tranquila!