O que fazer em Chicago: 5 pontos turísticos da região

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de novembro de 2022.

Chicago tem todas as ofertas que você esperaria de uma grande cidade: museus de classe mundial, bairros comerciais vibrantes e ampla vida noturna, só para citar alguns.

Existem muitas opções de coisas a fazer na cidade. Por esse motivo, se você está pensando em criar e seguir um roteiro em Chicago, é importante saber quais são os principais pontos turísticos da região.

Para te ajudar a escolher o que fazer em Chicago, neste artigo, citamos os 5 principais pontos turísticos da região. Continue a leitura e confira!

Lugares para conhecer em Chicago

Aqui está uma lista com alguns dos pontos turísticos que você pode considerar incluir no seu roteiro ao viajar para Chicago.

1. Grant Park e Fonte de Buckingham

Muitas vezes chamado de “jardim da frente de Chicago”, o Grant Park é uma faixa de 313 acres de espaço verde que começa na borda leste do Loop e se estende até as margens norte do Near South Side.

Os visitantes de primeira viagem devem planejar passar uma boa quantidade de tempo no Grant Park: é onde você encontrará várias das coisas mais populares de Chicago, incluindo o The Field Museum, o Art Institute of Chicago e o Shedd Aquarium .

2. Millennium Park e Cloud Gate

Uma primeira visita a Chicago não está completa sem uma parada no Millennium Park. Situado no Loop ao norte do Art Institute of Chicago, este espaço de 24,5 acres é usado para mostrar arte, arquitetura e paisagismo de ponta; também funciona como pano de fundo para concertos e festivais.

A maioria dos visitantes vem ao Millennium Park para ver a Fonte da Coroa e o Cloud Gate, mais conhecido como “The Bean”. Projetado pelo artista espanhol Jaume Plensa, o Crown Fountain apresenta duas torres de 50 pés que se enfrentam em extremidades opostas de um espelho d’água raso.

3. Cais da Marinha

Estendendo-se para o Lago Michigan, o Navy Pier oferece muito entretenimento para toda a família. A primeira coisa que você verá assim que pisar no píer é a gigantesca roda-gigante (que tem 196 pés de altura); você também encontrará um passeio de balanço e um carrossel.

Depois que as crianças se cansarem de passeios emocionantes, você pode passar algum tempo praticando seu putt no campo de minigolfe de 18 buracos ou passar algumas horas explorando o Museu Infantil de Chicago, com exposições interativas que vão de casas na árvore a caminhões de bombeiros.

Mas você não precisa ser criança para curtir uma visita ao Navy Pier. Os adultos podem assistir a um show no Chicago Shakespeare Theatre, usar o cartão de crédito em uma variedade de lojas ou tomar uma bebida no Miller Lite Beer Garden.

4. Instituto de Arte de Chicago

Lar de uma das mais impressionantes coleções de arte impressionista e pós-impressionista do país (além de obras de vários outros gêneros), o amplo Art Institute of Chicago apresenta mais de 300.000 obras de todo o mundo em sua coleção permanente.

Você encontrará peças criadas na era bizantina, bem como pinturas feitas apenas algumas décadas atrás.

As exposições do Art Institute também incluem todos os tipos de artefatos interessantes, desde armaduras europeias até Thorne Miniature Rooms, que exibem design de interiores e móveis na Europa e na América do final do século XIII ao início do século XX.

5. A calçada do Rio Chicago

Quando o clima esquenta em Chicago, há poucos lugares melhores para curtir o ar livre do que o Chicago Riverwalk. A passarela de pedestres de 1,25 milhas na margem sul do rio Chicago é o lugar perfeito para passear e observar o horizonte da cidade.

Além disso, existem inúmeras opções de atividades para desfrutar diretamente na água, como um passeio de barco ou caiaque. Se preferir terra firme, explore os jardins públicos e exposições de arte ou faça uma refeição em um restaurante ou bar popular com vista para o Rio Chicago.

Conclusão

Se você quer visitar Chicago, é importante que prepare o seu roteiro com antecedência para que possa aproveitar o melhor que a cidade tem a oferecer.

Aproveite as dicas que citamos neste artigo, mas também pesquise quais são os outros pontos turísticos que você pode incluir na sua viagem.