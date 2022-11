Barcelona renovará contrato com Inaki Pena

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2022.

Inaki Pena é um dos muitos jogadores do Barcelona que olham para um futuro incerto no clube. O contrato atual do goleiro no clube expira no final da temporada, mesmo que o jogador só tenha retornado de seu empréstimo do Galatasaray na última janela de transferências. A situação do Pena no Camp Nou alertou uma série de clubes em toda a Europa, com muitos deles esperando garantir seus serviços com uma transferência gratuita em 2023.

Entretanto, o Barcelona não tem a intenção de ver seu goleiro deixar o clube de graça no final da temporada. Como tal, eles estão interessados em estender o contrato do jogador de 23 anos, que é considerado como a principal alternativa para Marc-Andre ter Stegen. De acordo com o jornalista espanhol, Josep Capdevila, o Barça já iniciou seus planos para renovar o contrato de Pena. Eles apresentaram sua primeira oferta formal de contrato ao goleiro, e parece que as negociações entre o clube e o jogador estão abertas. Pena, porém, permanece calmo ao lidar com a situação e não tem pressa em tomar uma decisão. Isto não é surpreendente dado o fato de que o espanhol não foi capaz de causar muito impacto no Camp Nou nesta temporada.

Com ter Stegen surgindo como um dos goleiros com melhor desempenho na Europa nesta temporada, tornou-se difícil para Pena ser titular pelo Barcelona.Na verdade, o jovem goleiro só conseguiu uma participação em todas as competições desta temporada, que aconteceu na Liga dos Campeões da UEFA contra o Viktoria Plzen.

Dada a forma em que Stegen está, é improvável que Pena consiga um espaço no Camp Nou nos próximos meses. Sem mencionar que o jogador também enfrenta a competição Arnau Tenas, outro jovem goleiro que quer deixar sua marca no time principal.

