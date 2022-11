Desentupimento de esgoto em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: doutormultas - 17 de novembro de 2022.

Ao realizarmos nossa higiene diária, como lavar as mãos, rosto, escovar os dentes e tomarmos banho, além de lavar a roupa, louça e usar o vaso sanitário, estamos produzindo a água servida, ou seja, utilizada e descartada que produz e alimenta o que chamamos de esgoto.

A água do esgoto então tem a presença massiva de fungos, bactérias, germes e outros. Em suas galerias, somam-se ainda os insetos como lacraias, baratas e roedores como ratos que se alimentam do que ali é jogado e também despejam seus resíduos nas galerias do esgoto sanitário.

Dessa forma, a presença de agentes tóxicos no esgoto é considerável e requer cuidados.

Não é à toa que especialistas recomendam que pessoas leigas e desprotegidas, ou sejam sem equipamento de proteção individual EPI em hipótese alguma manuseiem ferramentas que tenham contato com a água contaminada.

Apesar de carregado de elementos tóxicos e de potenciais doenças, o esgoto cumpre seu papel de proteger a saúde das pessoas, pois encaminha os dejetos para uma estação de tratamento.

Dessa maneira, o esgoto é também o principal responsável por reduzir significativamente a contaminação e poluição de rios, córregos, riachos e mares, especialmente as tão desejadas praias.

O esgoto evita que se polua a natureza na forma de rios e mares, preservando a natureza, os recursos hídricos e provê um abastecimento de água com menor risco às pessoas.

Nos imóveis em geral, a água usada e dispensada é direcionada para o encanamento interno e é despejada em caixas de concreto.

A partir desse momento, a água servida, tomada de dejetos, é conduzida para as ruas, sendo captada pelas redes coletoras.

Findada essa etapa, o esgoto é despachado para tubulações de grande porte, comumente chamadas de coletores-tronco que são fundamentais na tarefa de levar ás estações de tratamento, que retira poluentes e devolve a água aos rios e mares.

Justamente por isso, é extremamente indicado que todo imóvel esteja devidamente ligado à rede de esgoto. Pois com isso, as pessoas dispõem de um grande serviço prestado à saúde da população.

Caso você tenha um imóvel que não é ligado à rede de esgoto, pode recorrer a um pedreiro ou empresa de obras e solicitar a ligação.

A boa notícia é que a primeira ligação é gratuita para imóveis residenciais, contanto que as instalações estejam em conformidade com padrões estabelecidos pela Sabesp.

Entupimento de esgoto em São Paulo: Quais são as principais causas do esgoto entupido?

O primeiro fato a ser compreendido é que o esgoto não é uma lixeira.

Memorize bem esse fato, pois é uma verdade ainda desconhecida por muitas pessoas, o que acarreta problemas recorrentes de entupimentos.

O vaso sanitário, por exemplo, jamais deve ser usado como lixeira, isso é fato. Mas ainda assim, é muito comum que as pessoas descartem inúmeros objetos no vaso sanitário, provocando entupimentos indesejáveis.

É comum que pessoas que vivem em apartamentos e tenham animais de estimação, descartem as fezes de gato no vaso. Comportamento que não deve ser feito, pois as fezes de gato são muito duras e podem causar entupimento.

Papel higiênico em excesso é outro fator de risco e pode entupir o vaso, por isso, é indicado que quando necessite usar além do normal, pressione a descarga mais vezes, evitando tentar descer tudo de uma vez.

Preservativos, absorventes, fio dental, embalagens, sabonetes, nem em sonho! Nunca jogue esses itens no vaso sanitário.

Mas e quando o esgoto entope? Como desentupir esgoto em São Paulo?

Esgoto entupido em São Paulo é realmente um grande problema, principalmente para as pessoas que vivem no imóvel.

Além disso, são raras as desentupidoras que oferecem um serviço profissional e possuem todos os equipamentos necessários para realizar um desentupimento apropriado.

O incômodo com o mau cheiro que sai dos ralos, água contaminada que transborda da tampa dos ramais, vazão de água com lentidão nos ralos, descargas incipientes que não fazem descer as fezes, entre outros problemas.

Esses são só alguns dos transtornos acarretados pelo esgoto entupido.

E deixamos o alerta: a primeira atitude a se tomar nesses casos, é recorrer de imediato uma empresa especializada em desentupimentos profissionais de todos os portes e severidades.

Através de especialistas em desobstrução de encanamentos, você pode obter a resolução do problema de forma garantida e sem risco para seu imóvel.

Não recomendamos em nenhuma circunstância que “profissionais” inexperientes e despreparados tentem desentupir o esgoto por conta própria.

E dizemos isso por várias razões. A primeira é o alto risco de se contaminar, uma vez que, na grande maioria das vezes, as pessoas não têm as ferramentas necessárias em casa e se valem de gambiarras mal feitas e arriscadas.

Não tente manusear ferramentas inapropriadas no interior das tubulações, muito menos sem o uso de EPI (equipamento de proteção individual).

Muitas pessoas usam sacos plásticos, arames, correntes e outros objetos e acabam agravando a situação, fazendo o serviço mais caro para ser resolvido, além de demorado, pois há um aumento da complexidade e tempo necessário para a resolução.

Desentupir o esgoto em São Paulo: quanto tempo leva para desentupir meu esgoto?

A Coppi, sendo uma desentupidora profissional, tem ferramental necessário para resolver o problema entre uma ou duas horas.

A etapa primeiríssima é a análise do problema de forma ampla, onde são realizados diversos testes quando necessário.

Mediante o resultado dessa análise, determina-se o método mais apropriado para a desobstrução dos canos.

O desentupimento do esgoto sanitário pode ser realizado por meio de cabo flexível ou hidrojateamento.

O cabo flexível é inserido nos encanamentos por meio de um rotor e é capaz de adentrar dezenas de metros de cano a dentro, realizando a desobstrução com grande eficácia.

Já o hidrojateamento pode ser utilizado nos casos com entupimento por gordura e outros objetos e se fundamenta pelo uso de uma mangueira especial de alta pressão controlada que jorra um jato de água fortíssimo capaz de desprender e arrastar qualquer objeto que esteja bloqueando o encanamento ou tubulação.

Um cano entupido com gordura, por exemplo, pode não ser tão bem desentupido com o cabo flexível, sendo mais indicado o hidrojateamento.

Uma desentupidora profissional poderá oferecer ambas as alternativas, garantindo menor tempo e maior eficiência na resolução do problema do encanamento obstruído.

Desentupidora 24h emergências em São Paulo

Se você está em São Paulo e passa por problemas com entupimento do seu esgoto, não precisa esperar para receber uma visita técnica para resolução.

Nosso atendimento é 24h e pode ser acionado pelo Whatsapp, telefones ou mail.

Recomendados que, em caso de urgência, recorram a nossa equipe de atendimento através do Whatsapp.

Ouviremos seu relato e podemos enviar um orçamento prévio. Após a aceitação, despacharemos uma equipe para o seu endereço imediatamente, onde faremos a análise e diagnóstico e assim efetuarmos a resolução do problema.

Após a realização do serviço de desentupimento, faremos testes na presença do cliente, testando a vazão e apontando a volta da normalidade do encanamento.

A Coppi Desentupidora é a melhor empresa do segmento em São Paulo e atende 24h com o serviço profissional mais bem avaliado de todo o Estado de SP.

Entre em contato AGORA!