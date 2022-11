Conheça a importância de ter uma boa logística para o crescimento da sua empresa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de novembro de 2022.

O mundo empresarial definitivamente não é fácil. Se você quer que a sua empresa tenha sucesso e não se torne só mais uma estatística, é necessário muito esforço, muito estudo, e acima de tudo, é necessário muito planejamento.

Por mais que você já deva ter ouvido frases que enaltecem o trabalho duro e as longas jornadas, e isso não esteja exatamente errado, as pessoas que estão começando nesse ramo têm que aprender logo que é sobre trabalhar de forma inteligente acima de trabalhar demais. E o que torna o trabalho mais inteligente definitivamente é a logística.

Você já deve ter ouvido falar da palavra, e já deve ter percebido que ela está quase sempre conectada aos negócios, mas existe um motivo de ser para isso. A logística é a ferramenta pelo qual as empresas conseguem funcionar da forma mais eficaz possível, sem desperdícios e sem falta de nada também.

É a forma com que as empresas encontraram de serem a versão mais sofisticada de si, sem dores de cabeça por falta de insumos, por deixar matéria prima estragar, ou mesmo por não conseguir entregar coisas no prazo estabelecido.

Dessa forma, além de fazer com que você não perca dinheiro, ainda vai ter a vantagem de estar sempre pronto para imprevistos, uma vez que o departamento de logística de uma empresa também trabalha para lidar com problemas de forma imediata.

Mas claro, pode ser que a sua empresa não seja grande o suficiente para você ter um departamento de logística, e nesse caso é melhor você aprender uma coisa ou outra sobre o assunto para ajudar com os primeiros passos, e para isso cursos de logística online são ótimos. Mas além disso, também vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui.

Insumos

Vamos começar falando da importância da logística na parte dos insumos de uma empresa. insumos são os produtos que são necessários para que a empresa produza aquilo que vende. Sem insumos, ela não pode trabalhar. E a partir daí começa um complexo trabalho de adquirir os insumos.

Mas não só isso, é necessário adquirir sempre pelo menor preço possível, e ainda assim se atentar a qualidade. quanto mais caro os insumos, mais isso pode impactar no valor final do produto, então a ideia é sempre buscar o melhor custo benefício.

Depois que a logística ajuda a encontrar o melhor fornecedor, entram mais duas questões: quanto comprar, e como funciona a entrega. Você quer sempre comprar apenas os insumos necessários para determinadas levas, você não quer insumos estocados na sua empresa.

Tem que ser rotativo, ele chega e é utilizado, então você não pode comprar a mais. Mas você também não quer que os insumos faltem, o que pode atrasar a sua linha de produção, então você também tem que tomar cuidado para não comprar de menos.

E no que diz respeito a entrega, você tem que ter a certeza de que a fornecedora cumpre seus prazos, e que tudo vai chegar a tempo de ser feito novamente, e se ela atrasa, você atrasa e não tem muito que contornar isso.

E é trabalho da logística garantir tudo o que foi comprado, o que comprar, onde comprar, quanto comprar e garantir que tudo chegue quando tem que chegar, e por isso este departamento faz com que tudo isso aconteça da forma mais rápida e simples possível.

De dentro da empresa

Mas não é apenas nesse aspecto que a logística toma a frente na hora de organizar as coisas, ela também vai garantir que cada departamento funcione da melhor forma possível. Vai fazer com que a produção aconteça de forma inteligente.

Dissemos que os insumos não podem acumular, mas não é só por pedidos errados que isso pode acontecer. Pode acontecer, também por conta de um trabalho de produção mal feito, onde as coisas estão lentas.

A logística também trabalha para garantir que a linha de produção funcione de forma exemplar, e não existe um só setor que não se utilize de logística. Desde o setor de compras, de vendas, de marketing, todos.

A logística é a garantia de que o seu negócio está funcionando da melhor e mais eficiente forma, e como mostramos aqui, quanto mais organizado é uma empresa, mais tudo flui perfeitamente, e quando isso acontece o dinheiro vai entrar, mas até mais importante que isso: dinheiro desnecessário não vai sair.

Se não existem desperdícios, existe mais dinheiro indo para o seu bolso, e dinheiro que apenas seria desperdiçado ou perdido em erros agora pode virar reinvestimento e garantir um futuro brilhante para seu negócio.

Em resumo, ninguém duvida que a logística é necessária em uma empresa, e por isso o recomendado é que ou você tenha funcionários capacitados para isso, ou então você se torne uma pessoa capacitada nessa área.