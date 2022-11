Como encerrar o ano com as contas em dia? Veja dicas!

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de novembro de 2022.

Saiba como renegociar dívidas e reorganizar o orçamento para melhorar suas finanças

A situação financeira das famílias brasileiras preocupa bastante. Uma pesquisa da fintech Onze mostra que 74% dos brasileiros dizem que o dinheiro é a sua principal fonte de preocupação.

No final de ano, quando recebemos alguns benefícios, como o 13° salário e as férias, é preciso parar e entender como começar o ano seguinte sem dívidas. Para isso, é preciso ter a ajuda de uma calculadora do décimo terceiro e pensar em como usar esse dinheiro extra de forma consciente para melhorar a sua saúde financeira.

8 a cada 10 famílias brasileiras estão endividadas

Outra pesquisa também deixa claro o alto nível de inadimplência no Brasil. O levantamento mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que 79 a cada 100 famílias brasileiras estão endividadas.

Esse é o maior volume de endividamento das famílias brasileiras desde o início da série histórica da CNC, iniciada em 2010. Para te ajudar a fugir do endividamento e começar o ano sem dívidas, separamos algumas dicas essenciais para retomar a saúde financeira. Confira abaixo.

Faça uma avaliação financeira

O primeiro passo para resolver a sua situação financeira é o diagnóstico. Por isso, faça uma avaliação das suas finanças. Analise todas as suas contas e verifique o tamanho das suas dívidas e o peso das contas essenciais e variáveis no seu orçamento mensal.

A partir dessa avaliação, você pode entender como gasta o seu dinheiro e quais são os problemas que prejudicam a sua vida financeira. Com isso, é possível fazer possíveis avanços, definindo prioridades para, aos poucos, colocar as suas finanças em dia.

Quite ou renegocie as dívidas

O que mais pesa no orçamento dos brasileiros são as dívidas. Com isso, é importante tentar uma renegociação ou a quitação das dívidas. A dica é usar dinheiro da renda extra ou do 13° salário para buscar esse alívio no orçamento.

Dessa maneira, você pode conseguir quitar as dívidas ou, pelo menos, renegociá-las para que elas se tornem pagáveis, se encaixando melhor no seu orçamento. Outra dica é buscar diminuir as dívidas com maiores taxas de juros, como empréstimos pessoais, cheque especial e cartão de crédito, por exemplo.

Reorganize o seu orçamento e defina prioridades

Outra dica importante é reorganizar o orçamento e definir prioridades. Ao fazer a avaliação financeira, você terá mais facilidade para analisar o que pesa no seu orçamento.

Com isso, você deve reorganizar os seus gastos, dividindo-os por categorias, como gastos essenciais e variáveis. Veja o que você pode reduzir ou tirar do orçamento. Pesquise também se a troca de serviços por uma opção mais barata da mesma qualidade é possível.

Dessa maneira, você consegue definir as prioridades no seu orçamento. Esse é um passo importante para montar um planejamento financeiro assertivo.

Aprenda a poupar e investir o seu dinheiro

Também é importante criar o hábito de poupar e investir dinheiro. Com a reorganização do orçamento, a dica é separar um percentual para poupar e realizar investimentos.

Se você conseguir poupar 5% do seu orçamento para investimentos já é um grande passo para uma melhora financeira futura. Ao contrário do que acham, não é preciso ter muito dinheiro para investir. Já existem ativos de renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro Direto, que podem ser comprados por cerca de R$ 30.

Com as nossas dicas, você poderá colocar as contas em dia e se planejar financeiramente para ter muito mais saúde financeira no médio e longo prazo. E no curto prazo, você conseguirá avaliar e encontrar soluções para encerrar o ano com as contas em dia, com as dívidas controladas e o orçamento sob controle.