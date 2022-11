Quais são as despesas variáveis de uma empresa em dezembro?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

Todas as empresas possuem despesas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, elas são inevitáveis. E para ter o controle de cada uma dessas despesas é necessário um controle rigoroso da quantidade de dinheiro que entra e da quantidade de dinheiro que se gasta.

E para isso é necessário ter o controle financeiro de despesas. Nomeadas de despesas fixas e despesas variáveis (existem uma terceira nomeação pouco usada de semivariáveis). Assim, acompanhe nosso artigo de hoje que iremos explicar um pouco sobre elas e te mostrar as principais despesas variáveis de uma empresa no mês de Dezembro. Vamos juntos nessa.

A grosso modo, essas despesas (fixas e variáveis) ​​são o que uma organização precisa para manter sua estrutura funcionando. Esses encargos não estão relacionados à criação de novos itens a serem vendidos, ou seja, não estão diretamente relacionados a possíveis lucros comerciais.

Essas despesas corporativas estão entre as principais preocupações dos executivos das empresas, independentemente do tamanho ou setor. Gastos que extrapolam o estimado trazem impacto direto no controle de despesas e muitas vezes levam a crises, descontrole financeiro e em muitos casos até mesmo a falência da empresa.

Desta forma as empresas precisam encontrar meios de conseguir controlar gastos, criar caixa e se manter trazendo lucros. Por isso, no artigo de hoje mostraremos um pouco do que são despesas fixas e variáveis.

Despesas fixas

Apesar do que o nome sugere, o valor da taxa fixa não é intocável. De fato, a principal característica dessa despesa é sua natureza cíclica. Ou seja, contas fixas são contas que ocorrem mensalmente e não necessariamente estão atreladas a volumes de produção ou vendas. E, independentemente da forma de cobrança, essas despesas ocorrem e precisam ser contabilizadas no fluxo de caixa do seu negócio.

Nesta categoria podemos dar exemplos de contas de consumo recorrentes como:

Contas mensais de salário de funcionários

Energia, água, telefone, internet.

Aluguel do imóvel onde o negócio se localiza;

Taxas bancárias e outros gastos frequentes da empresa.

Por fim, outro problema típico das taxas fixas é a dificuldade de reduzi-las. Embora seja possível pagar menos aluguel, é preciso estudar o impacto da mudança de instalação na produtividade da empresa, e essa análise demanda tempo e muita pesquisa.

O que são taxas semivariáveis?

Uma taxa semivariável nada mais é do que uma taxa que possui tanto as características de uma taxa fixa quanto de uma taxa variável.

Para dar um exemplo concreto: a conta telefônica de uma empresa pode ter uma taxa mensal fixa, mas varia acima de um determinado valor. Neste caso, o valor muda de acordo com a quantidade excedida.

Despesas variáveis

As despesas variáveis de uma empresa em dezembro são as despesas que não são fixas. Eles variam de acordo com o número de funcionários, o número de clientes e outros fatores.

A despesa variável pode ser controlada por uma empresa por meio de suas decisões sobre quanto produzir e quanto cobrar por um produto ou serviço. As despesas variáveis de uma empresa em dezembro costumam ser maiores do que as despesas variáveis de uma empresa em janeiro.

Despesas variáveis são aquelas que mudam com mudanças no volume, taxa ou preço.

As principais despesas variáveis costumam chegar no final do ano ou ainda no fechamento do ano executivo da empresa (muitas empresas optam pelo final do ano do calendário). Assim, conseguem ter maior controle de gasto de ano a ano de forma mais controlada.

Os principais gastos com despesas variáveis são:

Décimo terceiro salário

Décimo quarto salário (se houver)

Bonificações

Premiações

Licenças

Férias

⅓ de férias

Acertos de contas de funcionários desligados

E possíveis encargos eventuais.

Como controlar os gastos das despesas variáveis?

A chave para controlar os gastos com despesas variáveis é estar ciente do impacto que elas causam no seu orçamento. Existem algumas coisas que você pode fazer, como monitorar seus gastos e definir limites. Você também pode configurar alertas para quando estiver próximo ou exceder seu limite.

Despesas variáveis são despesas que não são fixas, mas mudam de tempos em tempos. Exemplos de despesas variáveis incluem contas de eletricidade, contas de alimentação e mercearia, custos de gasolina e pagamentos de hipotecas e empréstimos.

O primeiro passo é identificar as despesas variáveis que você possui. Isso ajudará você a saber quais são seus gastos mensais e anuais com esses tipos de itens. O próximo passo é criar um orçamento para cada mês – isso ajudará você a administrar melhor seu dinheiro e também controlar seus gastos com esses tipos de itens.

É essencial acompanhar todos os gastos, principalmente se for uma compra grande ou que precise da aprovação de outra pessoa responsável pela aprovação de orçamentos da empresa.

O setor de finanças ou comumente chamado de financeiro é responsável por manter esses gastos em ordem, porém, outros setores podem “opinar” e ajudar o financeiro a realizar medidas para diminuir os gastos, sejam eles fixos ou variáveis.