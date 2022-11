Resolvendo as cinco principais dúvidas sobre refinanciamento de veículos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

A aquisição de um bem possibilita a geração de crédito no mercado desde que o mesmo tenha sido quitado com um alto grau de adimplência ou tenha um cumprimento do compromisso de pagamento das parcelas de forma regular sem gerar inadimplência. Contudo esse bem após o processo de pagamento e de não alienado pode se tornar uma forma de garantia para aquisição de crédito futuro.

Neste artigo vamos explicar como o refinanciamento de veículos pode ser uma forma inteligente para adquirir crédito para realização de um sonho, quitar dívidas ou cumprir com objetivos de curto prazo ou emergenciais.

Como funciona o refinanciamento de veículos?

O refinanciamento de veículos é uma forma de crédito na qual coloca o veículo como bem que garante que a operação do empréstimo será quitado. Trata-se, portanto, de uma das possibilidades de crédito que oferece menores juros, pois é um bem que está atrelado à transação garantindo todo o processo.

Com isso, o seu bem é capaz de ajudar a conseguir o crédito de forma mais facilitada para usar como quiser e/ou precisar. Outra vantagem do refinanciamento de veículos é que não é necessário deixar de utilizar o veículo que está vinculado ao contrato. Ainda assim, muitas pessoas podem se sentir inseguras ao contratar o crédito e deixar a propriedade como garantia.

Vamos tirar algumas dúvidas sobre essa operação para que você se sinta mais seguro para contratar o crédito necessário para realização dos seus sonhos, planejamento e até mesmo sair do vermelho.

Resolvendo suas dúvidas sobre refinanciamento

Quais tarifas podem ser cobradas em um financiamento de veículo?

Os juros para fazer um refinanciamento de veículo muda de acordo com cada instituição, contudo a avaliação da taxa a ser cobrada depende do score do cliente, ano do carro e o prazo escolhido para pagamento.

No contrato dessa linha de empréstimo, existem alguns outros custos como a TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e o IOC (Imposto Operacional de Crédito), cobrados em qualquer abertura de crédito. Contudo o refinanciamento de veículos continua sendo uma das linhas de créditos mais baratas e vantajosas para quem quer fazer um empréstimo.

Quais os documentos necessários?

A documentação necessária para dar início ao Refinanciamento de Veículos na Juros Baixos é muito fácil. É preciso apresentar os documentos pessoais e do bem que será colocado em garantia. Alguns documentos são solicitados no início do procedimento e outros podem ser solicitados no decorrer da operação. É interessante manter todos os documentos atualizados para acelerar o processo. Veja a lista:

Certificado de Registro do Veículo (CRV);

Certificado de Registro e Licenciamento de carros (CRLV);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Documento de Identidade (RG ou CNH e CPF);

Comprovante de endereço;

Comprovante de renda.

Para realizar a comprovação de renda, a regra varia, dependendo do perfil do trabalhador. É uma forma diferente para autônomos, assalariados, profissionais liberais, aposentados e demais categorias. Basicamente, são necessários os últimos três holerites e para quem não possui, o extrato bancário dos últimos seis meses.

Perdi uma das parcelas, vou perder meu carro?

Isso só irá acontecer se você ficar inadimplente, ou seja, deixar de pagar as parcelas em dia. O objetivo das empresas que concedem crédito com garantia de veículo é receber o valor correspondente ao crédito e não tomar o carro das pessoas, já que se trata de uma operação custosa e burocrática.

Caso ocorra o atraso no pagamento de um boleto o carro que está em garantia da operação não será requerido imediatamente. Primeiro, a empresa que concedeu o crédito entrará em contato com o cliente para entender o que aconteceu e buscar regularizar a situação do pagamento.

Meu nome está negativado, consigo refinanciamento?

Mesmo que o nome esteja negativado ainda há possibilidade para realização desse tipo de crédito, pois a maior garantia financeira para a operação do empréstimo é o bem em garantia. Contudo pode haver um aumento no valor das taxas e juros do financiamento, considerando a inadimplência um risco para a instituição, contudo mesmo que haja alguma variação nos juros em comparação com outras opções de crédito é uma ótima opção, pois mesmo para o negativado é possível obter menores taxas de juros no empréstimo com garantia de veículo ou refinanciamento de veículo, justamente por ter um bem que garante a operação.

Não deixe de considerar essa possibilidade apenas por estar negativado. Na hora de pegar um empréstimo é fundamental analisar todas as ofertas de diversos produtos e comparar qual irá contribuir mais para o seu processo de sair das dívidas.

Gostou? Saiba como contratar

Aqui na Juros Baixos você pode simular seu empréstimo em diferentes instituições financeiras com apenas um cadastro. Faça sua simulação e verifique se você possui um empréstimo pré-aprovado!