5 dicas para o cuidado bucal de seu bebê

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2022.

A saúde bucal é um dos principais fatores e preocupações do ser humano. Desde os primeiros dentes, até o uso de implantes e dentaduras durante a terceira idade, do bebê ao idoso, todos procuram promover bons hábitos odontológicos.

Seja fazendo o uso de lente de contato dental, ou escovando os dentes três vezes ao dia, a responsabilidade individual em relação à saúde bucal começa desde antes da infância, quando os pais e dentistas instruem sobre as melhores formas de higienizar e cuidar das dentições.

Contudo, os hábitos de higiene bucal devem começar antes mesmo do nascimento dos dentes decíduos (dentes de leite), ou do clássico uso de ortodontia invisível pelos adolescentes. Sim, há a necessidade de ter cuidados com a saúde bucal dos bebês.

Quer saber mais? Continue lendo o conteúdo disponibilizado abaixo e descubra 5 cuidados que se deve ter com a saúde bucal do seu bebê.

Com qual idade iniciamos o cuidado bucal dos bebês?

Os cuidados mais básicos em relação à saúde bucal de um infante devem ser iniciados desde a primeira infância. Antes mesmo do despontar das primeiras dentições, o acompanhamento odontológico é fundamental.

Recomenda-se que os cuidados com a saúde bucal de uma criança se inicie junto à alimentação. Ou seja, quando a introdução alimentar com frutas e legumes é iniciada, isso porque mesmo com a ausência de dentições, elas já existem dentro da gengiva, só não rompeu a pele ainda.

Assim, logo após as primeiras papinhas e frutinhas, é recomendado que os pais deem água e passe um algodão umedecido na gengiva do bebê, limpando resquícios alimentares da região.

Esse cuidado deve ser tomado, pensando que bactérias podem proliferar em qualquer superfície, o que pode gerar cáries nos dentes decíduos, inclusive durante o processo de crescimento dos mesmos.

Por isso, recomenda-se que os pais procurem atendimento odontológico para crianças desde bebês, assim aprendendo a como cuidar da saúde bucal do infante e o acostumando com o ambiente dentro do consultório.

Cultivar bons hábitos desde a infância evita o surgimento de problemas futuros, ou a procura por tratamentos estéticos (como clareamento dental preço) precocemente.

Tudo é questão de incentivo e costume, então promover isso desde o começo é uma forma de cuidado e carinho.

Quais os primeiros cuidados bucal dos bebês?

Assim como foi mencionado no tópico anterior, há cuidados que devem ser iniciados desde antes do nascimento dos primeiros dentinhos.

Cuidados precoces com a saúde odontológica previnem uma série de problemas sérios, dos quais podem surgir desde a infância:

Cáries nos dentes de leite;

Periodontite;

Acúmulo de placa bacteriana;

Dores e outros incômodos relacionados à falta de higiene.

Sendo assim, os primeiros cuidados devem incluir a limpeza das gengivas e as visitas periódicas ao dentista.

O profissional de odontologia irá indicar quais os melhores produtos, técnicas e tratamentos contínuos, identificando possíveis problemas potenciais para o futuro da criança.

Em casa, os pais devem incentivar a escovação dos dentes desde o primeiro dentinho. Usando escovas macias e com desenhos no cabo, isso auxilia a tornar o processo mais divertido.

O incentivo também tem um grande papel na criação de bons hábitos, logo, os pais podem escovar os dentes com a criança próximo e incentivar o uso de fio dental. Quem cria é o primeiro espelho, comportamentos são reproduzidos constantemente e isso deve ser levado em consideração.

Existem produtos que devemos evitar usar nos bebês?

Para bebês e crianças há produtos específicos, pois determinados componentes químicos presentes em produtos pensados para adolescentes e adultos podem não fazer tão bem para dentes de leite, por exemplo.

Por isso, pastas de dente com ação clareadora, enxaguantes bucais sem indicação específica para criança, entre outros produtos devem ser evitados.

Outro tratamento que não deve ser oferecido aos bebês e crianças é o clareamento dental, seja caseiro ou em consultório. Os dentes decíduos são delicados e podem ser afetados por químicos fortes.

Além do mais, valor clareamento dental é um tratamento especificamente pensado para adultos. Os componentes químicos podem prejudicar e enfraquecer os dentes da criança, prejudicando a integridade das gengivas, por isso é recomendado que somente seja efetuado em maiores de 16 anos.

Quais produtos são essenciais para bebês?

Tendo deixado bastante claro o quão corrosivo e prejudicial para a saúde bucal de bebês o uso de produtos ou serviços preço clareamento dental, podemos falar do que é essencial para a saúde bucal do infante.

Produtos de higiene bucal pensados especificamente para crianças e bebês e produtos com design elaborado para atender esse público são indicações comuns.

Procure produtos que contenham instruções e voltados para o público infantil, isso deve incluir pasta e escova dental, fio dental e raspador de língua.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Conviva Melhor, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.