Reservas do Brasil, mas com potencial para mudar jogos na Copa do Mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2022.

Ao todo, o Brasil conta com 16 jogadores estreantes em Copa do Mundo. No entanto, o setor ofensiva possui uma série de novos rostos que podem sair do banco para mudar totalmente uma partida. Quer saber quem são esses atletas a serviço do técnico Tite no Catar?

Antony

Antony, de 22 anos, chega à Copa do Catar no melhor momento da carreira. Depois de dois anos no Ajax (Holanda), onde conquistou dois títulos nacionais seguidos, o paulista de Osasco foi contratado em julho pelo Manchester United (Inglaterra) por 100 milhões de euros – a maior transação da história do futebol holandês.

Antony foi formado no São Paulo e promovido em 2019. No ano seguinte, se despediu do Tricolor para jogar pelo Ajax. O ponta-direita sobressaiu ano passado na conquista do bicampeonato na Olimpíada de Tóquio e quatro meses depois foi convocado por Tite para a seleção principal. Na estreia, diante da Venezuela, bastaram 15 minutos para Antony marcar seu primeiro gol com a amarelinha. Em um ano, participou de 11 jogos.

Gabriel Martinelli

Ele é o jogador mais jovem da seleção brasileira com 21 anos – é cinco meses mais novo que Rodrygo – defende o Arsenal. Aos 16 anos, Martinelli fez a sua estreia profissional no Ituano. Ao completar a maioridade teve o passe vendido para o Arsenal, por 6 milhões de libras (em torno de R$ 38 milhões). Martinelli é campeão olímpico e estreou na equipe principal em março deste ano, e atuou outras duas vezes.

Pedro

Revelado pela base do Flamengo, o atacante carimbou seu passaporte para o Mundial do Catar após brilhar neste ano, em que o Rubro-Negro faturou o tricampeonato da Libertadores e o tetra na Copa do Brasil. O centroavante de 25 anos atuou apenas duas vezes pela seleção.

Pedro se destacou no Fluminense e se profissionalizou aos 21 anos, participando da conquista da Taça Rio de 2018. No mesmo ano se transferiu para a Fiorentina (Itália). Após dois anos no clube, e escalado apenas quatro vezes, voltou para o Brasil.

