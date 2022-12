Maneiras comprovadas de aumentar o alcance da sua marca

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de dezembro de 2022.

O processo de construção da marca tem que ser muito natural. Muitas vezes as empresas querem ter sucesso imediatamente. Porém, a criação de um público de clientes e potenciais clientes que confiam na marca leva tempo. E como fazer isso? Confira algumas dicas!

1- DEFINA UM PÚBLICO-ALVO

Nem todos podem ser o público da sua marca. Isso leva à produção de conteúdo muito geral e, portanto, à completa omissão da marca entre as pessoas potencialmente interessadas.

Você precisa definir o seu nicho (perfil de cliente) que ficaria feliz em utilizar seus serviços, entender seu comportamento e conhecer o processo de tomada de decisão de compra. Idade, local de residência, hobbies ou não, estilo de vida, gênero são apenas alguns dos critérios que merecem atenção.

Lembre-se: quanto melhor você entender seu público-alvo, mais fácil será alcançá-lo.

2- ESCOLHA O CONTEÚDO CERTO

O tipo de conteúdo está fortemente relacionado com o público-alvo previamente selecionado. Se direcionar o seu produto para especialistas de uma determinada área, deve ter em conta que eles se interessarão por detalhes e poderão pedir-lhe, por exemplo, que forneça mais informações detalhadas sobre o produto, e estarão mais atentos a eventuais erros.

Por sua vez, os jovens chegarão muito mais rápido a um infográfico visualmente atraente na Internet do que a um folheto cheio de textos longos e mal compreendidos.

Os exemplos dados são gerais , mas vale ressaltar que a forma como o conteúdo é apresentado é importante. Às vezes é melhor optar por uma postagem curta e engraçada do que fornecer estatísticas extensas.

3- ADICIONE CONTEÚDO ATUAL

Sem conteúdo atualizado, uma determinada marca não pode contar com o interesse do cliente. Somos uma sociedade de inovação, gostamos de estar atualizados e acompanhar as tendências. Se você não atualiza seu site há anos, talvez precise pensar em um layout de página mais limpo e em um novo texto promocional? Ou talvez sua mídia social tenha visto a última postagem há meio ano? Você acabou de perder uma oportunidade de compartilhar o sucesso do seu negócio com seus clientes em potencial.

A falta de atualizações frequentes faz com que os clientes percam a confiança em determinada marca. Se algo está parado, significa que não está se desenvolvendo. Pense nisso.

4- PUBLIQUE REGULARMENTE

As publicações regulares estão intimamente relacionadas com a atualidade do conteúdo. Na verdade, é um organismo conectado: um sem o outro não nos ajudará a alcançar o sucesso pretendido. Se as informações sobre nossa marca aparecem no blog todas as semanas, mas todas as vezes dizem respeito a projetos implementados vários anos antes, algo está errado.

O cliente não quer ser uma cobaia, ele precisa de soluções testadas que funcionaram bem não apenas para ele. Por isso vale postar opiniões de pessoas satisfeitas com a compra de determinado produto ou serviço.

No entanto, a regularidade é crucial para os mecanismos de pesquisa e algoritmos da web. Eles promovem o que há de mais recente, portanto, quanto mais publicar, melhor estará resultados da pesquisa. Vale a pena cuidar do SEO: palavras-chave relacionadas a determinada marca afetarão positivamente seu posicionamento.

5- CUIDE DA ESTÉTICA DO PERFIL

Gostamos de observar o que nos dá prazer visual, por isso, os fabricantes de artigos de luxo, por exemplo, perfumes ou relógios, preocupam-se muito não só com a aparência do produto em si, mas também com a sua embalagem.

A forma atraente de administração aumenta o impacto do produto. Você nunca comprou algo que fosse bonito? Ou talvez estivesse em uma situação de escolher entre dois produtos com preços semelhantes e escolheu aquele que, na sua opinião, tinha um design mais interessante?

O mesmo princípio se aplica às mídias sociais: perfis com cores coerentes ganham muito mais visualizações e seguidores do que aqueles que não cuidaram da consistência estética o suficiente.

6- INTERAJA COM SEU PÚBLICO

Isso parece bastante óbvio, mas sabemos por experiência que não é. Um de seus clientes deixou uma avaliação? Agradeça! Ou talvez você tenha recebido um comentário no Instagram da marca e não tenha reagido? Às vezes, clicar em um coração e em belas palavras de agradecimento pode decidir recomendá-lo a amigos! Lembre-se: cada pessoa é importante. Você constrói sua marca não para o coletivo, mas para cada cliente que precisa do seu atendimento.

Cada um desses itens é importante e indispensável para o crescimento da sua marca, Aposte neles!