11 mitos e verdades sobre o órgão genital masculino

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2022.

Entenda o que é mentira e o que é verdade sobre o órgão genital masculino

Muitos assuntos relacionados ao órgão genital masculino são considerados tabus. Por isso, algumas verdades são postas em dúvida e mitos ganham contornos de fatos.

Tamanho é documento? Pênis pode quebrar? Existem métodos para fazer esse órgão crescer? A fimose dificulta a higienização? A vasectomia prejudica a libido?

A lista de perguntas é extensa. A maioria, de fato, está ligada ao desempenho e autoestima sexual dos homens. E na verdade, alguns assuntos são mais simples do que parecem e outros merecem mais atenção.

11 mitos e verdades sobre o pênis

1 – A fimose dificulta a higiene e isso pode causar doenças

Verdade. Sim, a fimose dificulta a higienização da glande, facilitando infecções. Essas infecções podem até resultar em câncer de pênis que, por sua vez, pode terminar em amputação do órgão.

A fimose é um estreitamento na abertura do prepúcio. Ela pode dificultar ou até mesmo impedir a exposição da glande. Se ao puxar a pele o homem não consegue expor a “cabeça” do pênis é porque tem fimose.

Esse problema pode ser resolvido com uma cirurgia simples, que retira o prepúcio. O procedimento é rápido e a recuperação leva cerca de 30 dias.

2 – Ejaculação precoce não tem cura

Mito. A ejaculação precoce tem cura e o tratamento precisa ser definido de acordo com as causas.

A ejaculação é considerada precoce quando o homem não tem controle sobre essa ação. Dessa maneira, a ejaculação ocorre antes do que o homem gostaria, após pouco estímulo sexual.

Essa disfunção é a mais comum entre os homens, acometendo de 25% a 30% da população masculina.

Esse problema tem tratamento. Para cuidar deste problema, o ideal é associar psicoterapia e medicamentos. Afinal, o objetivo é reduzir a ansiedade para que seja possível controlar a ejaculação.

3 – Disfunção erétil na hora do sexo pode ser causada por nervosismo e ansiedade

Verdade. Durante o ato sexual a mente tem forte influência. Logo, é possível que a parte psicológica tenha reflexo na parte física.

Nervosismo, timidez, medo, ansiedade aumentam a liberação de hormônios do estresse no corpo. Assim, há uma descarga de adrenalina que dificulta o relaxamento do músculo do pênis e atrapalha a ereção.

Vale acrescentar, porém, que a disfunção erétil também pode ter causas orgânicas. Por exemplo, acidente vascular ou esclerose múltipla, que afetam a capacidade de o cérebro enviar comandos para o corpo.

4 – A vasectomia é um procedimento reversível

Verdade. A vasectomia é um procedimento de esterilização e pode ser revertido.

A cirurgia consiste em interromper o ducto deferente, que é a via por onde os espermatozóides passam do testículo para uretra. A interrupção é definitiva, mas pode ser revertida.

Entretanto, enquanto o procedimento da vasectomia é simples e feito com anestesia local, a reversão é uma cirurgia delicada. Além disso, o potencial fértil do paciente é reduzido após a reversão.

5 – O homem perde a libido e a capacidade de ereção após a vasectomia

Mito. Tanto a ereção quanto a ejaculação permanecem normais após a realização da cirurgia de vasectomia.

Isso é garantido porque grande parte do esperma sai da próstata e das vesículas seminais. No entanto, o líquido não mais terá espermatozóides.

De qualquer forma, a vasectomia apenas impede o fluxo de espermatozóides, sem interferir na libido e ereção do homem.

6 – Disfunção erétil é um problema causado apenas em pessoas com mais de 40 anos

Mito. Pessoas com pênis estão suscetíveis à disfunção erétil ou até mesmo a doença de Peyronie, curvatura peniana em qualquer fase da vida adulta. Sim, jovens também podem encarar esse problema, ainda que as chances sejam menores.

7 – O uso de camisinha ajuda a retardar a ejaculação

Mito. Mesmo o uso de preservativos que prometem o retardo da ejaculação não tem esse resultado.

8 – A masturbação com frequência treina o corpo para o orgasmo em pouco tempo

Mito. Masturbação e ejaculação precoce não estão relacionadas. Estudos comprovam que tanto os homens que sofrem com a ejaculação precoce quanto os que não sofrem se masturbam de maneira semelhante e a sensibilidade do pênis é considerada a mesma.

9 – Todos os homens têm andropausa após os 40 anos de idade

Mito. Apenas 20% dos homens com mais de 40 anos de idade sofrem queda da testosterona, segundo dados científicos.

A andropausa é a queda do nível dos hormônios masculinos. Ela pode ocorrer a partir dos 40 ou 45 anos de idade. Há tratamento para isso, que consiste na reposição hormonal por meio de injeção ou utilizando um gel na pele diariamente.

10 – O estresse é um causador de ejaculação precoce

Verdade. É uma reação em cadeia. O estresse diminui o prazer, aumenta os estímulos e a sensibilidade e é mais provável que ocorra ejaculação precoce.

Esse é um problema com forte influência de fatores psicológicos, mas também há outros aspectos que podem contribuir.

No entanto, há tratamento para controlar a ejaculação precoce. Psicoterapia ou até mesmo o uso de medicamentos.

11 – Consumir alguns alimentos pode causar ejaculação precoce

Mito. Não existe comprovação científica de que o consumo de algum alimento tenha efeito na ejaculação.

Bônus: Mitos e verdades sobre o tamanho do pênis

O tamanho do pênis é, provavelmente, a questão protagonista sobre esse assunto. Então, é importante lembrar às pessoas com pênis: assim como outras partes do corpo, esse órgão tem variações de forma e tamanho e está tudo bem.

Para esclarecer isso, vamos aos fatos: Qual é o tamanho “normal” do pênis?

Estudos indicam que essas medidas, em média, são as seguintes:

9,16 cm enquanto flácido

13,24 cm enquanto esticado

13,12 cm ereto

Para o perímetro ou circunferência são:

9,31 cm flácido

11,66 cm ereto

O prazer feminino tem relação com o tamanho do pênis?

Mito. O orgasmo feminino não está relacionado ao tamanho do pênis. Inclusive, raramente as mulheres reclamam do tamanho do órgão dos seus parceiros.