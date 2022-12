Saiba como instalar uma bomba de incêndio na sua residência ou comércio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2022.

Para quem não sabe, as bombas de incêndio são as responsáveis por garantir a segurança de todos os funcionários e das famílias em prédios comerciais ou condomínios. Saiba mais!

As bombas de incêndio são as responsáveis por fazer com que a água bombeada de um hidrante, passe pela canalização do prédio e seja dirigida a todas as salas e repartições, quando houver um incêndio na edificação.

Existem dois tipos de bombas de incêndio: as de motor à combustão, com diesel, com tanque de 4 litros de combustível; e as bombas elétricas, ligadas ao hidrante, sistema sprinklers ou mangotinhos.

Através da bomba de incêndio é possível salvar vidas e evitar estragos ainda maiores, tão logo o fogo comece.

Qual é o primeiro passo?

O primeiro passo é providenciar o hidrante e as tubulações.

De acordo com a norma NBR 13714, o hidrante trata-se de um reservatório de água formado por uma bomba de incêndio, peças de encaixe ou ajuste e tubulações, além de recipientes para as mangueiras e registro para recalque e manobra.

Conforme a norma NSCI/94, os tubos para hidrante precisam ser de aço galvanizado e ter uma vazão de 0,4 Kg/cm², para propiciar maior pressão do jato de água.

Para tanto, o reservatório de água (também chamado de RTI – Reserva Técnica de Incêndio) deve-se localizar sempre na parte superior do edifício e o mais longe possível do hidrante, para uma melhor pressão da água.

As tubulações devem também ser resistentes ao calor (por isso devem ser de aço galvanizado), perpassando verticalmente do lado externo do edifício, fazendo o elo entre o hidrante e o reservatório.

Em condomínios residenciais, o síndico é o responsável por garantir que todos os equipamentos, instalações e tubulações estejam operantes de forma regular.

Podendo, inclusive, solicitar uma averiguação do Corpo de Bombeiros para tal quando necessário.

É dever do síndico checar, por exemplo: sistema de iluminação de emergência, recarga dos extintores, alarmes de incêndio, bomba de incêndio, sinalização de rota de fuga, portas corta-fogo e outros.

E como instalar uma bomba de incêndio?

O primeiro passo será instalar a tubulação no reservatório de água. Instalados nas coberturas, as reservas técnicas possuem duas tubulações internas, uma em azul, para abastecer ao edifício e apartamentos, e a outra em vermelho, para levar a água aos hidrantes caso haja um incêndio.

São necessárias também peças para fazer as junções da tubulação com o reservatório: “T” ou “Luva”, por exemplo, ou mesmo peças mais simples de “união”, que geralmente custam em torno de R$ 500,00 cada.

Os canos de aço galvanizados, acoplados ao reservatório de água, descem e se interligam com os “Ts” à tubulação que está acoplada à bomba por uma luva.

No meio deste cano, um registro é colocado para que em caso de troca da bomba ou de manutenção, possa fechar a vazão de água do reservatório.

A bomba de incêndio, por sua vez, é acoplada à tubulação que desce para o edifício, por meio de uma peça mais simples, chamada “união”. Essa peça pode ser solta com chave “grifo” sempre que for preciso consertar ou mesmo trocar a bomba.

Por sua vez, a bomba que está acoplada à tubulação de incêndio, bombeia a água que perpassa as instalações do edifício, descendo na vertical pelo lado de fora do prédio, até chegar ao hidrante.

Neste instante, já abastece as mangueiras disponibilizadas em caixas lacradas, mas de fácil acesso em caso de urgência.

Por fim, em casos de incêndio, os alarmes soam e as bombas são automaticamente ligadas, de forma que já “bombeiam” a água dos reservatórios direto para o sistema dos hidrantes em cada andar e em cada setor da construção.

Agindo rapidamente, o fogo não se alastra demais, sendo possível apagá-lo.