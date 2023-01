Qual geladeira comprar? O que procurar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2023.

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes. Um modelo selecionado corretamente garantirá um armazenamento de alimentos por um longo período de tempo.

Os refrigeradores diferem principalmente em suas dimensões, tanto em termos de dimensões dos compartimentos de resfriamento quanto de congelamento.

Dependendo se queremos que o dispositivo fique visível na disposição da cozinha ou oculto, podemos escolher entre modelos embutidos e independentes. A variedade de refrigeradores com freezer disponíveis no mercado é, portanto, enorme. Em nosso artigo, sugerimos qual geladeira comprar para casa ou apartamento e o que levar em consideração na hora de escolher esse tipo de equipamento.

Multiportas

Dentre os refrigeradores com freezer de grande porte, um grupo popular são os modelos denominados multiportas, ou seja, com mais de duas portas (geralmente quatro). Como escolher uma geladeira multiportas? Devido à grande variedade deste tipo de dispositivos e às suas diversas funcionalidades, bem como às diversas necessidades dos consumidores, não existe uma resposta clara a esta questão.

Com mais portas, você não precisa abrir, por exemplo, todo o compartimento do freezer para retirar os produtos desejados. Desta forma, limitamos a perda de ar frio e, ao mesmo tempo, contribuímos para reduzir o consumo de energia. O refrigerador não precisa trabalhar muito para equalizar a temperatura depois de fechá-lo.

Como esse modelo é grande, é recomendado para quem tem muito espaço ou precisa utilizar para o trabalho, como uma confeiteira, por exemplo.

Geladeiras com congelador inferior

Modelos com freezer inferior são bastante populares. São feitos com duas portas, nas quais uma geladeira está escondida atrás da porta superior e um freezer atrás da inferior. Esses dispositivos são uma combinação perfeita de funcionalidade, conveniência de instalação e uso.

Devido à largura muito menor, é mais fácil encontrar um lugar para eles, principalmente em pequenas cozinhas. O freezer pode até ter mais de 100 l de volume útil e a geladeira mais de 200 l, o que oferece muito espaço para armazenar alimentos, apesar do design relativamente estreito.

Entre as geladeiras com freezer inferior , você encontrará tanto eletrodomésticos quanto eletrodomésticos embutidos. O usuário geralmente tem a opção de mudar a direção da abertura da porta, o que permite ajustar esse elemento ao local onde o dispositivo será colocado para fornecer acesso conveniente ao interior da geladeira ou freezer.

Geladeiras com congelador superior

Que geladeira comprar para um pequeno estúdio, dormitório ou quarto de hotel? Para tais aplicações, o melhor refrigerador é aquele com freezer superior. Normalmente, o congelador neste tipo de modelos tem uma capacidade reduzida, mas nem sempre e nem todos os utilizadores necessitam de congelar grandes porções de alimentos. Modelos desse tipo podem atrair solteiros, casais e até famílias que geralmente não gostam de estocar grandes quantidades de comida.

As geladeiras com freezer acima da geladeira têm um design de porta simples ou dupla e geralmente são um pouco menores em tamanho. Isso se traduz em uma capacidade menor em relação, por exemplo, aos modelos de duas portas com freezer inferior.

As geladeiras com congelador superior, apesar das suas dimensões mais reduzidas, utilizam muitas funções e soluções técnicas semelhantes aos tipos de geladeiras com congelador maiores disponíveis no mercado.

Esses 3 tipos são os mais comuns, mas existem outros modelos, como os frigobares por exemplo, bastante utilizados em quartos de hotel e também nos quartos nas casas das pessoas, pois pelo seu tamanho ser bastante compacto, encaixa em qualquer cantinho.

Escolha sempre aquele modelo que combina com a sua casa e com o seu bolso!