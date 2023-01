Maneiras de melhorar processos na empresa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2023.

Falar sobre processos dentro de uma empresa pode parecer algo entediante para algumas pessoas, mas só pensa assim quem não entende sobre a importância da estruturação de bons processos dentro de um negócio e como ele pode fazer toda a diferença no dia a dia.

Antes de qualquer coisa, é preciso entender que processos nada mais são do que meios padronizados pelos quais as empresas e as pessoas que nelas trabalham realizam determinados tipos de ações.

Por exemplo, imagine que um cliente deseja trocar um produto que veio com defeito. Nesse caso, o funcionário da empresa terá que abrir um formulário para o fornecedor e aguardar um prazo de 7 dias para que ele dê um retorno sobre a troca.

Isso nada mais é do que um processo realizado pela empresa no caso de troca ou devolução de um produto, e a maioria das empresas possui pequenos processos como esses nas mais diversas áreas que compõem seus negócios.

Seja uma empresa que venda chapas xadrez ou preste serviços de consertos gerais, os processos são extremamente importantes para qualquer tipo de empresa, e saber como melhorá-los é uma etapa fundamental para o sucesso do negócio.

Entretanto, definir ou melhorar esses processos pode ser um desafio maior do que se imagina para a maioria das pessoas, isso porque se trata de uma criação que precisa ser feita com muito cuidado e atenção.

Tendo isso em vista, hoje iremos falar mais sobre processos dentro de uma empresa e o que você pode fazer para melhorar os que já existem dentro do seu negócio, seja qual for o tamanho ou segmento dele.

Importância dos processos em uma empresa

Para começo de conversa, é importante que você entenda um pouco mais sobre a importância dos processos dentro de uma empresa nos dias atuais, que está muito longe de ser apenas simples ações realizadas pelos funcionários.

Quando falamos de processos, nos referimos a algo que traz mais praticidade para o dia a dia da rotina de uma empresa que vende medidor de vazão, por exemplo, e isso engloba as mais diversas áreas que existem dentro dessa empresa, como:

Vendas;

Atendimento;

Produção;

Marketing;

Comunicação;

Jurídico;

Recursos humanos.

Cada uma dessas áreas possui o seu espaço de atuação e a sua maneira de trabalhar, dificilmente o que é feito dentro do setor de vendas poderá ser feito dentro do setor jurídico, pois tratam-se de áreas completamente diferentes uma da outra.

Sendo assim, os processos se tornam extremamente importantes para garantir que cada área da empresa receba formas diferentes de se trabalhar, e com isso garantem que tanto os funcionários quanto os clientes poderão ter o devido suporte.

Além de ser a melhor maneira de ajudar os novos funcionários a entenderem mais sobre a realidade do seu negócio, os processos também são as chaves de apoio para aqueles que trabalham na empresa há muito tempo.

Isso porque, sempre que tiverem alguma dúvida quanto ao que fazer perante um imprevisto que surja durante a venda de uma barra chata de alumínio, por exemplo, será através de um processo definido que eles conseguirão resolver a situação.

Processos não são simples de serem criados e estruturados, mas se trata de algo que trará grandes vantagens a longo prazo e padronizará ações a serem executadas nos mais diversos cenários que surjam na empresa, deixando todos bem preparados.

Benefícios que processos bem estruturados trazem

Agora que você já entende um pouco mais sobre a importância dos processos dentro das empresas, também é válido que conheça alguns dos benefícios que eles trazem para os negócios quando bem estruturados. Confira:

Otimização de tempo

Um deles é a otimização do tempo, que é justamente a característica dada a uma situação onde mais de uma coisa pode ser feita ao mesmo tempo, o que poupa não só ele, mas também a energia do funcionário em questão.

Por exemplo, com um processo bem definido dentro da área de atendimento de uma empresa que trabalha com pegada de carbono, é possível atender mais de um cliente ao mesmo tempo, o que agiliza ainda mais todas as demandas.

Mais produtividade

Com isso, não podemos deixar de falar que a definição de processos também auxilia no aumento da produtividade, pois os funcionários se sentirão bem mais confortáveis para fazer mais em menos tempo.

Nos últimos anos, muito se fala sobre produtividade dentro do mercado de trabalho, mas para que ela aconteça de maneira eficiente e natural, é preciso que se conte com bons processos para auxiliar nessa jornada.

Redução de custos

Por fim, temos a redução de custos, que se trata de uma vantagem que surpreende muitas pessoas, mas que não pode ser deixada de lado, pois impacta diretamente na área financeira e econômica da empresa, que são muito importantes.

Com a boa estruturação de processos, torna-se mais difícil dar margem a erros que podem gerar prejuízos financeiros para uma empresa de fossa séptica ou de qualquer outro segmento, pois o processo te mostra exatamente o que fazer para evitar isso.

Esses são apenas alguns dos diversos benefícios que as empresas podem conquistar ao investir em bons processos para os seus negócios, tais vantagens são conquistadas aos poucos, mas o resultado final faz todo o esforço valer a pena.

5 dicas para melhorar os processos da sua empresa

Partindo para a prática, vamos enfim conferir algumas dicas de como melhorar os processos da sua empresa, seja qual for o tamanho ou segmento dela, e garantir uma jornada de sucesso para o seu negócio. Confira:

1 – Ofereça treinamentos para a equipe

A primeira dica é preparar a sua equipe para os novos processos que estão surgindo, e a melhor maneira de fazer isso é oferecendo treinamentos que façam com que eles aprendam sobre tudo o que precisam em relação a esses novos processos.

Seja o novo processo de venda do relógio de ponto ou a nova política para trocas, nada melhor do que oferecer treinamentos que expliquem cada um desses processos, de ponta a ponta e com esclarecimento das dúvidas que possam surgir.

2 – Use a tecnologia a seu favor

Vivemos em uma geração onde a tecnologia tem avançado de uma forma surpreendente, e tais avanços estão sendo usados também dentro do meio corporativo, por isso é a oportunidade perfeita para usá-la a favor do seu negócio.

Hoje, existem diversos sistemas, ferramentas e espaços digitais que são gratuitos e podem te ajudar não só a criar novos processos para sua empresa, mas também a geri-los apenas através do seu computador ou celular, facilitando ainda mais a sua rotina.

3 – Integre os diferentes setores

Além disso, integrar os setores que fazem parte da sua empresa também é uma ótima dica para quem deseja que os novos processos sejam bem recebidos e gere uma maior integração entre todos os funcionários que fazem a empresa crescer.

Você pode investir em um processo que una o setor de vendas e o de marketing da sua marca de empilhadeira elétrica, por exemplo, e com isso estimular o aumento da comunicação entre setores que podem ajudar um ao outro nessa jornada.

4 – Mapeie os processos existentes

Antes de dar início a uma nova leva de processos, é importante que você já saiba o que existe dentro da sua empresa até o momento e como cada possível problema é resolvido e os processos que já existem para tal.

Isso porque é conhecendo a situação atual dos processos da sua empresa que você conseguirá entender o que está bom e o que precisa melhorar, evitando mexer no que não é necessário e trabalhando para a construção de novos processos que façam a diferença.

5 – Faça a gestão de todos os processos

Por último, mas longe de ser menos importante, fazer a gestão de todos os processos que existem na empresa e verificar como os novos estão sendo aplicados é uma forma de garantir o sucesso deles.

Seja durante uma auditoria contábil ou até mesmo durante a venda do seu produto, fazer a gestão desses processos é sempre estar de olho em como eles estão sendo aplicados e se os resultados gerados estão sendo como os esperados.

Dicas simples como essas fazem toda a diferença na hora de criar os seus próprios processos, permitindo que você tenha uma maior e melhor noção sobre tudo o que envolve o seu negócio e como os novos processos podem te ajudar.

Considerações finais

Todo negócio conta com processos, seja qual for o seu tamanho ou segmento, mas esses processos podem e devem ser mudados de tempos em tempos, assim como a própria marca, que muda sua posição, visual e visibilidade no mercado.

Sendo assim, procurar maneiras de melhorar os processos na sua empresa é uma prova de amor e cuidado para com ela, seus funcionários e seus clientes, entregando uma experiência confortável e satisfatória para todos eles.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.