Conheça melhor os diferentes tipos de certidão de casamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de janeiro de 2023.

A certidão de casamento é um documento civil que registra todas as informações referentes à união de matrimônio de duas pessoas. Nela, constam informações como a data da celebração, os nomes completos de solteiro dos cônjuges, etc.

Ela se trata de um registro civil muito importante para casais, já que costuma ser solicitada em diferentes processos: compra e venda de imóveis, financiamentos, inventários, partilhas e, infelizmente, em divórcios. Contudo, há só um tipo?

A resposta é não. No Cartório de Registro Civil, é possível solicitar mais de um tipo de certidão de casamento. Prossiga com a leitura do artigo e saiba mais sobre isso!

Antes de tudo, o que é a certidão de casamento?

“Em 2020, foram realizados 757 mil cenários no país, o menor patamar dos últimos 18 anos.” (fonte: IBGE)

A certidão de casamento é um documento de registro civil feito em papel oficial num Cartório de Registro Civil. Ela é uma cópia do registro que fica arquivado em cartório, sendo a versão mais simplificada de uma mais completa.

No registro em cartório, o documento civil traz todas as informações sobre a união matrimonial civil:

Nomes completos de solteiro dos noivos

Nome dos cônjuges após a união (se houver alteração de sobrenome)

Nacionalidade

Filiação dos cônjuges

Datas e locais de nascimento

Data de registro do casamento

Data de expedição do documento

Número da matrícula da certidão

Regime de bens de casamento

Assinatura do escrevente autorizado por cartório

Observações/averbações

Outras informações do cartório

Como é solicitada a certidão de casamento?

O casal deve solicitar o pedido de habilitação de casamento no civil num Cartório, o que resultará na certidão civil. Além de fazer o pedido, devem entregar os documentos solicitados, que variam de caso para caso:

Para solteiros: certidão de nascimento, comprovante de residência e RG. Além disso, devem trazer duas testemunhas

Para divorciados que vão casar novamente: certidão civil anterior e a averbação do divórcio

Para viúvos: certidão civil anterior e a certidão de óbito do cônjuge

Para noivos de outras nacionalidades: certidão consular ou uma certidão de nascimento original, que deve ser carimbada pelas autoridades do consulado brasileiro

O prazo para o registro de duração gira em torno de 15 dias, sendo emitida a certidão após isso. O valor da certidão varia entre os estados e cidades – por exemplo, em São Paulo, o valor é R$ 458,31.

Caso não possa ir atrás do documento físico, você pode contar com a certidão de casamento online

Quais são os tipos de certidão de casamento?

Quando você solicita a certidão de registro civil para o seu matrimônio, você recebe um tipo de certidão civil. Quando você vai realizar uma compra e venda de imóveis, financiamentos, inventários, etc, é solicitado outro tipo.

Acontece que existem duas maneiras de emitir uma certidão de casamento. A primeira forma é a certidão de breve relato, enquanto a segunda é a certidão de inteiro teor.

Certidão de breve relato

A certidão de breve relato se trata de um resumo das principais informações que foram registradas no livro de assentamento do Cartório. Dessa forma, é comumente conhecida como certidão simplificada.

Esse tipo de certidão civil é o que recebe quando registra o matrimônio no Cartório, sendo então a sua primeira via.

Certidão de inteiro teor

Essa certidão de registro civil traz todos os dados presentes no livro de registro do Cartório em sua integralidade. Ela é comumente utilizada para processos burocráticos mais complexos, como financiamentos e dupla cidadania.

A certidão de inteiro teor pode ser produzida de duas formas:

Certidão digitada: todas as informações presentes no cartório são digitadas e impressas numa nova folha

Certidão reprográfica: já na certidão reprográfica, é feita uma fotocópia do livro de registro, de forma que se tenha uma reprodução fiel das informações contidas nele

Conclusão

Saber quais são os tipos de certidão de casamento é importante para qualquer casal. Dependendo da situação em que ela é solicitada, você pode precisar apresentar o breve relato ou o inteiro teor. Por isso, fique atento!