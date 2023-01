Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2023.

Descubra como funciona o empréstimo com garantia de FGTS e aproveite os benefícios que esse serviço oferece!

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado para garantir ao trabalhador brasileiro um valor de segurança para situações como demissões, aposentadorias ou outras necessidades.

Com o passar dos anos, o FGTS ganhou novas opções de saque, financiamento e até empréstimos para o trabalhador.

O empréstimo com garantia de FGTS é uma modalidade de crédito que permite ao trabalhador acessar parte dos seus recursos mantidos no FGTS para realizar um empréstimo.

Neste artigo, você vai descobrir como funciona o empréstimo com garantia de FGTS, quais são as suas vantagens e quais são os seus requisitos. Continue a leitura!

Saiba quais são as vantagens de usar o FGTS como garantia de empréstimo

O empréstimo FGTS oferece uma série de vantagens ao trabalhador. Além de taxas de juros atrativas, não é necessário comprovação de renda.

Dessa forma, quem não possui uma fonte de renda estável, mas possui saldo desbloqueado nas contas do FGTS, pode usar os valores para garantir o empréstimo.

Outra vantagem é que o risco de inadimplência é muito baixo, pois as parcelas são descontadas do saldo do FGTS. O empréstimo só é liberado de acordo com este saldo.

De tal maneira, é uma ótima opção para quem precisa de um empréstimo sem passar por todas as burocracias de um empréstimo pessoal.

Quais são as taxas e as outras condições?

Embora os empréstimos FGTS sejam uma ótima opção, é importante entender quais são as taxas e outras condições para ter certeza de que é a melhor opção para a sua situação.

O empréstimo com FGTS têm uma taxa de juros que varia de acordo com o banco que concede o empréstimo, assim cobrança de encargos administrativos.

Além das taxas de juros e dos encargos, também pode haver outras taxas, como tarifas de imposto, tarifas de compensação bancária e tarifas de serviço.

O empréstimo FGTS têm o seu próprio conjunto de regras e condições, que devem ser claramente entendidas antes de aceitar um empréstimo.

Por exemplo, alguns bancos podem exigir que o mutuário tenha um determinado nível de renda, enquanto outros podem restringir a quantidade de dinheiro que pode ser emprestada.

Quais são os requisitos para solicitar um empréstimo com FGTS de garantia?

Para solicitar um empréstimo com FGTS de garantia, é necessário que o solicitante cumpra alguns requisitos, tais como:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir conta bancária;

Ser optante pelo Saque Aniversário FGTS e autorizar a CAIXA a consultar informações do seu FGTS;

Possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal.

Após cumprir estes requisitos, o solicitante poderá então solicitar um empréstimo com FGTS de garantia.

Além disso, é importante ter em mente que a Caixa Econômica Federal ainda tem o direito de aceitar ou recusar um empréstimo com FGTS de garantia.

Assim, os empréstimos com o FGTS como garantia são uma ótima opção para trabalhadores que precisam de dinheiro para pagar contas e despesas urgentes.