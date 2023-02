Portugal é bom para morar? Veja os prós e contras

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de fevereiro de 2023.

Se você está pensando em ir para outro país, já deve ter se perguntado se Portugal é bom para morar. Pensando nisso, hoje vamos falar sobre os prós e contras de largar tudo no brasil e tentar começar uma vida nova em Portugal.

De acordo com dados do Itamaraty, aumentou o número de brasileiros que vivem no exterior. Entre 2010 e 2020, o crescimento foi de 35%. Hoje, são 4,2 milhões de pessoas vivendo em outros países. Entre os destinos mais procurados, está Portugal.

Brasileiros procuram Portugal para morar

Antes de se mudar, é importante conhecer todos os aspectos relacionados ao lugar que você pretende levar sua família, principalmente se a ideia é procurar um novo emprego. Portugal tem sido um dos lugares mais procurados entre os brasileiros em busca de um lar fora do Brasil.

Mas será que tem emprego em Portugal para brasileiros? Quais são as vantagens e desvantagens de se mudar para Portugal? Portugal é bom para morar mesmo?

Todas essas e várias outras perguntas vão ser respondidas nos tópicos a seguir.

Prós de se mudar para Portugal

Que tal começarmos falando sobre as coisas boas?

Possibilidade de naturalização

Com o passar dos anos Portugal facilitou muito a entrada de imigrantes, simplificando os processos burocráticos. E, como o Brasil foi uma colônia portuguesa, muitos brasileiros acabam tendo algum parente e descendente desse povo. Esse ponto facilita a aprovação de naturalização portuguesa para brasileiros.

Mas não precisa se preocupar se você não tem nenhum parente antigo que foi português. Portugal assinou um acordo com os países que também têm a língua portuguesa como língua materna. Nesse acordo, se você possui um visto e mora em Portugal há 5 anos ou mais, é possível requerer sua cidadania.

Os portugueses são muito receptivos

Por mais que tenham fama de mau encarados, os europeus por costume são mais reservados. E Portugal está entre os países da Europa que são os mais queridinhos e receptivos para imigrantes.

Além da educação, segurança e custo de vida moderado, Portugal ainda conta com belíssimas paisagens e cultura em todos os lugares.

Assim como a maior parte dos brasileiros, o vínculo familiar em Portugal é levado muito a sério, o que torna suas casas ainda mais convidativas.

Semelhança entre os países

Os portugueses consomem muitas coisas que são importadas diretamente do Brasil. E esses produtos vendem bastante por lá, como por exemplo a comida e as músicas. Você vai se sentir em casa em alguns bares e restaurantes.

O Idioma

Vamos listar como um ponto a favor, pois Portugal tem a mesma língua materna que o Brasil o que facilita, e muito, o contato entre esses dois povos. Mesmo que tenham algumas diferenças e variações linguísticas, principalmente levando em conta que no Brasil nós adaptamos muito para gírias e expressões.

No entanto, se você consegue entender o português tradicional, que você aprendeu na escola, vai conseguir se virar muito bem pelas terras lusitanas.

Saúde pública é de qualidade

De acordo com a OMS, o sistema de saúde português é de alta qualidade, sendo o 9° melhor da Europa e o 12° melhor do mundo.

O serviço não é completamente gratuito, mas te cobram com coparticipação e existe a possibilidade de não cobrarem caso você consiga comprovar que não tem dinheiro para pagar.

Os valores das consultas são baixos e os medicamentos têm descontos quando são indicados por profissionais da saúde pública.

Educação e escolas de qualidade

Se você está indo para lá com a intenção de estudar saiba que Portugal é bom para morar se você for um estudante. O país conta com um visto de estudante para universitários e o ensino básico português é gratuito.

Portugal conta com as melhores universidades do mundo e aceitam sua classificação do ENEM como critério de matrícula, pelo menos algumas delas. Você pode fazer um mestrado, doutorado ou prestar concurso público.

Pontos negativos de se mudar para Portugal

Assim como existem muitos pontos positivos, também existem diversos pontos negativos sobre morar em Portugal.

Não existe mais consolidação de carreira.

Um novo país significa começar sua carreira do zero, a não ser que sua empresa esteja te transferindo para lá. Por mais que você tenha um currículo, precisa entender que suas experiências podem não ser tão levadas em consideração, já que elas foram em outro país.

Os salários são mais baixos

O salário mínimo em 2022 de Portugal foi um dos menores da Europa. Porém, deve-se levar em consideração o custo de vida do local.

Fazendo os cálculos corretos, você vai perceber que o custo de vida em Portugal acaba sendo mais baixo do que no Brasil, mesmo que o salário de lá esteja na lista dos menores.

Aluguéis caros!

Por mais que o custo de vida seja mais baixo, os aluguéis estão um pouco acima do esperado. Os brasileiros que já estão por lá têm reclamado bastante da alta dos preços. Mas, como em todos os lugares do mundo, é necessário fazer uma procura de preço para achar o melhor local para você e sua família começarem a construir suas vidas.

Em geral, os aluguéis são mais caros em grandes cidades portuguesas, como Lisboa e Porto. Então, para economizar nesta despesa, você deve dar preferência em morar nas pequenas cidades no interior do país.

Por fim, existem muitos pontos positivos e negativos em mudar de país, porém, quanto mais preparado você estiver para tal, mais fácil será.

Depois de verificar essa lista de prós e contras e as opiniões que encontramos pela internet chegamos a conclusão que Portugal é bom para morar.

E você? Concorda ou discorda? Também achou Portugal bom para morar ou está procurando outros lugares da Europa?