5 formas de conquistar um dinheiro extra em 2023

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2023.

Muitas vezes o salário é insuficiente para realizar um sonho ou manter as contas da família em dia, por isso ter uma renda e procurar por novas formas de ter um dinheiro a mais no final do mês vem se tornando popular e atraindo cada vez mais pessoas, permitindo assim que as pessoas possam honrar com suas dívidas, complementar o salário, fazer um fundo de reserva para o futuro e realizar sonhos.

Uma das possibilidades de ganhar renda extra é através de investimentos. Entretanto é preciso destacar que fazer um planejamento é fundamental para não comprometer sua renda mensal. Para conseguir aumentar sua renda a médio e longo prazo para garantir sua aposentadoria ou realizar um sonho, é necessário estudar e se manter informando sobre o mercado e seus movimentos diário, além de estudar sobre como investir de forma segura para trilhar o caminho da sua independência financeira, para esse ano de 2023 os melhores investimentos são as ações, os fundos de investimentos imobiliários, entre outros ativos.

Renda extra com ações

Apesar de 2023 ser um ano marcado por certa instabilidade econômica devido a mudança de governo gerado pelos períodos de eleições, recomenda-se que para iniciar seus investimentos é preciso se atentar a dois tipos de empresas. Primeiro a aquelas de setores que serão menos afetados pela instabilidade da economia e transição de governo, como as companhias de energia elétrica.

O outro tipo de empresa é a de setores que sofrerão uma volatilidade menor em 2023 e que apresente um bom histórico na bolsa e que tenha um balanço sólido. Essas empresas geralmente apresentam resultados de qualidade, previsíveis e estáveis.

Renda extra com fundos imobiliários

Outra forma de conquistar renda extra investindo é através dos fungos imobiliários. Esses fundos são ativos da bolsa de valores e são negociados por meio de cotas, sendo um excelente tipo de investimento para se proteger da inflação. Assim como os imóveis, os contratos de aluguel são corrigidos, evitando a perda do valor, esses valores são indexados pelos índices inflacionários, como o índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA.

Para investir em ativos que geram renda passiva mensalmente é recomendável estudar sobre os findos de papel, assim como, os fundos de tijolo que estão presentes na bolsa de valores, fazendo uma análise da gestão de cada fundo de investimento imobiliário e do histórico de resultados.

Existem também outras diversas oportunidades para fazer dinheiro extra, seja online ou de forma presencial, sendo uma maneira de trabalhar por conta própria ou ser freelancer prestando serviço para alguma empresa e poder gerenciar suas atividades e horário de trabalho.

Renda extra com Cashback

Em 2022 o cashback ganhou forças e a tendência para 2023 é que seja cada vez maior o número de empresas que adotem essa modalidade de benefícios para os consumidores. São inúmeros os sites e empresas que possuem o programa de cashback.

Renda extra com o programa de afiliados

Existem inúmeros programas de afiliados, que vem se tornando cada vez mais popular, onde as pessoas se cadastram e são remuneradas para divulgar serviços e produtos de empresas, gerando assim uma renda extra com as comissões recebidas.

Algumas empresas de programas de afiliados têm parceria com grandes marcas como a Nike. A Lomadee é a empresa líder no mercado de programas de afiliados.

Renda extra respondendo pesquisas online

Empresas que atuantes de cada setor disponibilizam pesquisas no intuito de realizar melhorias de produtos, serviços e atendimento. Os pagamentos podem ser feitos via Paypal, créditos em lojas. Os principais sites de pesquisas são: PiniOn, com uma remuneração média de R$ 0,25 centavos por cada pergunta respondida, Google Opnion Rewards e o Toluna.

