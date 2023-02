Por que as criptomoedas crescem tanto no Brasil?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2023.

As criptomoedas são um tipo de moeda digital descentralizada que usa criptografia e o sistema blockchain para proteger transações e controlar a criação de novas unidades, e o Brasil viu um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos. Vários fatores contribuíram para essa tendência, incluindo a alta taxa de inflação do país, que tornou o Bitcoin e outras criptomoedas uma opção de investimento mais atraente.

Mas não é só isso, pois existem vários outros pontos que levam ao crescimento do mercado de criptoativos no país. Continue a leitura para entender mais sobre essa tendência e se vale a pena aproveitá-la!

Como surgiram as criptomoedas?

Em 2008, uma pessoa anônima ou um grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto lançou um white paper intitulado “Bitcoin: um sistema de caixa eletrônico ponto a ponto”. Foi a primeira vez que o conceito de moeda digital descentralizada foi introduzido. A visão de Nakamoto era criar uma moeda que pudesse ser usada em qualquer lugar do mundo sem a necessidade de uma autoridade central, como um banco ou governo.

Embora o protocolo Bitcoin original não tenha ganhado muita força, ele estabeleceu a base para outras criptomoedas que, desde então, se tornaram muito populares. Em 2009, o Bitcoin foi lançado como software de código aberto e os primeiros bitcoins foram extraídos. A primeira transação no mundo real usando Bitcoin ocorreu em 22 de maio de 2010, quando um homem comprou duas pizzas por 10.000 bitcoins.

Hoje, existem mais de 1.000 criptomoedas diferentes com um valor total de mercado de mais de U$ 100 bilhões. Embora o Bitcoin ainda seja a criptomoeda mais conhecida e amplamente usada, outras, como Ethereum, Litecoin e Monero, também estão ganhando popularidade. As criptomoedas são criadas por um processo chamado mineração, que envolve a verificação e adição de registros de transações a um livro contábil público chamado blockchain, e têm se popularizado como forma de pagamento por vários estabelecimentos.

Adoção das criptomoedas por cassinos online

Falando em empresas que aceitam criptomoedas como pagamento, vale destacar que é notável como os cassinos online e os e-sports também vêm crescendo na preferência dos brasileiros e se fortalecendo como negócio e meio de entretenimento. Se há um tempo, a maioria das pessoas sentia que não tinha acesso a esse tipo de diversão, hoje isso mudou totalmente.

E para facilitar ainda mais a acessibilidade de todos a esse tipo de entretenimento, vários cassinos online já aceitam as criptomoedas como meio de pagamento e oferecem formas de como avaliar um bônus sem depósito.

Por que as criptomoedas vêm crescendo no Brasil?

Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos melhores ninhos para a atividade de criptomoedas, e existem vários motivos para esse crescimento tão rápido.

Primeiro, o país tem uma comunidade on-line muito grande e ativa, extremamente interessada em novas tecnologias. Isso torna a adoção de novas moedas e ativos, como criptomoedas, muito mais fácil.

Em segundo lugar, o Brasil tem um histórico de instabilidade cambial e de alta da inflação, o que levou muitas pessoas a procurarem investimentos alternativos fora do sistema bancário tradicional. O Bitcoin e outros ativos digitais oferecem uma forma de proteger as economias da inflação e da turbulência econômica, e de fazer os recursos terem uma rentabilidade bem mais alta do que opções tradicionais.

Outro ponto é que as criptomoedas oferecem várias vantagens sobre a moeda fiduciária tradicional, incluindo anonimato, descentralização e o fato de não serem regulamentadas oficialmente em grande parte, e por isso oferecem aos investidores muita liberdade.

Além disso, a economia brasileira segue em estado de desenvolvimento e oscilação, o que leva muitas pessoas a procurarem oportunidades alternativas de investimento. As criptomoedas oferecem muito potencial de crescimento e também são relativamente novas, então ainda há muito espaço para inovação.

Por fim, várias empresas e investidores brasileiros perceberam rapidamente o potencial da tecnologia blockchain para agilizar as transações financeiras e reduzir custos. Isso está levando ao aumento do investimento em projetos de criptomoedas em todo o país, e o Brasil se tornou um dos mercados de criptomoedas mais quentes do mundo.

Quais são as criptomoedas mais populares no Brasil?

O Brasil abriga uma grande e próspera comunidade de criptomoedas. As criptomoedas mais populares no país são Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, e essas moedas vêm sendo cada vez mais usadas para compras e investimentos online.

O Bitcoin, a primeira criptomoeda conhecida, é de longe a mais popular no Brasil. É amplamente aceito como método de pagamento por empresas de todos os tamanhos e sua popularidade só cresceu nos últimos anos.

O Ethereum é a segunda criptomoeda mais popular no Brasil. É usado principalmente para fins de investimento, mas também está ganhando espaço como opção de pagamento. Litecoin e Bitcoin Cash também são comumente usados no Brasil, embora em menor grau do que Bitcoin ou Ethereum.

Como você pode ver, o Brasil está à frente de vários outros países no que diz respeito às criptomoedas e as negociaçãoes via blockchain. E você, já usa criptomoedas ou tem intenção de usar? Conte para a gente nos comentários sobre sua experiência!