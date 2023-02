6 dicas para cuidar bem da sua geladeira

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2023.

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados ​​na cozinha. É utiizada dia e noite e garante que suas compras tenham uma vida útil mais longa.

Abaixo está um resumo de todos os benefícios da manutenção adequada de sua Geladeira:

Vida útil mais longa e menos probabilidade de quebrar

Redução do risco de mofo

Menos chance de bactérias ruins causarem intoxicação alimentar

Redução do consumo de energia

Menos chance de odores desagradáveis ​​da sua geladeira

Há muitas coisas diferentes que se enquadram na manutenção de uma geladeira. Abaixo você encontrará 6 dicas práticas:

Limpe a geladeira regularmente

É uma boa ideia limpar o refrigerador regularmente. Isso não apenas mantém o cheiro fresco, mas também reduz o risco de bactérias e mofo. Antes de começar a limpar o refrigerador, primeiro você deve desligá-lo e esvaziá-lo.

Remova todos os alimentos e remova as prateleiras e gavetas. Isso permite que você limpe facilmente todos os cantos e recantos da geladeira.

É importante limpar o refrigerador com água morna e um pouco de detergente ou desengordurante. Isso mata as bactérias e evita intoxicação alimentar ou maus cheiros.

Coloque a geladeira na temperatura correta

É muito importante ajustar o refrigerador para a temperatura correta. A temperatura ideal da geladeira é de 4 graus Celsius. Entre 2,75 e 4,5 graus Celsius é recomendado como um desvio extremo.

Quanto mais baixa a temperatura do refrigerador, maior o consumo de energia.

Se a temperatura da geladeira estiver muito alta, os mantimentos na geladeira não durarão tanto e você corre um risco maior de bactérias e formação de mofo.

Verifique se ela está bem abastecida

Uma geladeira bem abastecida garante que a temperatura permaneça constante. A vantagem de uma geladeira cheia é que os mantimentos frios absorvem o ar quente quando a porta da geladeira é aberta. Como resultado, o refrigerador aquecerá menos rapidamente e o aparelho usará menos energia para se manter frio.

Se for difícil manter a geladeira abastecida, recomendamos colocar água engarrafada na geladeira. Estes absorvem o ar quente quando o refrigerador é aberto.

Mantenha a grade da geladeira livre de poeira

Outra dica útil para a manutenção é manter a grade na parte traseira do aparelho livre de poeira. Esta grade circula o ar na geladeira. Quando há muito pó, não funcionará tão bem. Isso também é prejudicial para o consumo de energia do refrigerador.

Verifique as borrachas da(s) porta(s) do refrigerador

Outra dica de manutenção do refrigerador é verificar as vedações da porta. Uma vedação da porta solta permite que o ar frio escape. Obviamente, isso resulta em desperdício de energia e a geladeira precisa trabalhar mais do que realmente precisa.

Primeiro verifique se as borrachas estão livres de resíduos de alimentos. Se não for esse o caso, isso pode causar odores desagradáveis. Então é definitivamente necessário limpá-lo.

É importante fazer a manutenção das borrachas da geladeira, pois se apresentarem rachaduras ou rasgos, o ar frio escapará. Obviamente, isso é ruim para o consumo de energia do dispositivo.

Verifique se o aparelho está nivelado

É aconselhável verificar ocasionalmente se o refrigerador está nivelado. Isso só é possível nos modelos de refrigeradores independentes, pois um refrigerador embutido deve ser instalado nivelado.

Se um refrigerador não estiver nivelado, as portas do aparelho não fecharão corretamente. Isso causa perda de energia e a geladeira precisa usar mais energia para resfriar todos os mantimentos adequadamente.

Para verificar isso, você precisa de um nível de bolha e coloque-o na parte superior do dispositivo. Ajuste as pernas ou pés do refrigerador até que ele esteja completamente nivelado. Se houver danos nos pés do refrigerador, é aconselhável substituí-los.