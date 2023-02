Atendimento humano ou atendimento robotizado: Será que um chatbot é realmente “tudo isso”?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de fevereiro de 2023.

Na hora de oferecer atendimento via WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem, surge uma dúvida: o que pode ser melhor, o atendimento humano ou o atendimento robotizado?

Muitas vezes, as pessoas acreditam que o atendimento robotizado pode ser mais positivo devido à resposta mais “rápida”. Mas será que isso é verdade? Vejamos a seguir.

O que é um chatbot

O chatbot nada mais é do que um tipo de programa de computador que tem como objetivo simular o atendimento de um humano. Com base na programação, ele “lê” a mensagem do cliente, busca compreender qual foi a solicitação dada e dá continuidade ao atendimento.

Infelizmente, nem sempre o chat funciona adequadamente, pois dependendo do tipo de mensagem que o cliente envia, ele pode ter dificuldades para decodificar e dar continuidade ao atendimento.

Esse tipo de chat costuma estar presentes em muitos locais, como por exemplo:

Sites;

Blogs;

WhatsApp;

Direct de mensagens;

Entre outros locais de atendimento virtual ao cliente.

As pessoas se conectam com pessoas

Além de o chatbot ainda ter muitas limitações – como dificuldade para compreender algumas mensagens do cliente -, ele tem outro ponto que não funciona bem: a falta de humanidade. Sim, simples assim.

Querendo ou não, as pessoas se conectam com pessoas, e ninguém gosta de se conectar com uma máquina.

Por isso, investir em um sistema que permite múltiplos atendentes WhatsApp, que sejam humanos reais, pode ser muito mais inteligente, frutífero e interessante para o seu negócio.

Afinal, quando uma pessoa busca atendimento, ela não quer se preocupar em digitar “1, 2 ou 3”. Ou ainda, se preocupar com a melhor forma de formular a dúvida dela para ser respondida por um robô. Quando ela busca atendimento, ela espera empatia, conversa humanizada, escuta ativa, entre outros atributos.

A pergunta que fica agora é: será que você oferece isso aos seus clientes?

Pense nisso e invista em humanização, pois os seres humanos, que são seres sociais, preferem pessoas na hora de se comunicar, não máquinas.