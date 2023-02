Como limpar azulejo da cozinha? Veja algumas dicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2023.

Ninguém gosta de viver em um lugar sujo, não é mesmo? Manter a casa sempre limpa é uma das principais preocupações de muitas pessoas, principalmente em locais como banheiros e cozinha. No caso, a cozinha deve estar sempre limpa para garantir o bem-estar das pessoas na hora de preparar receitas e comer.

Conforme usada, a cozinha pode ficar muito suja. Os eletrodomésticos usados para preparar os alimentos, como fogão, forno e microondas, acabam ficando sujos. Além disso, os azulejos da parede podem acumular gordura e sujeira após o preparo de algumas receitas.

Você sabe como limpar o azulejo da cozinha? Confira algumas dicas a seguir!

Remova a sujeira antes de usar produtos de limpeza

Uma das melhores dicas de como limpar o azulejo da cozinha é não começar a limpeza com produtos de limpeza. Como assim? Priorize usar um pano seco para remover a camada superficial da poeira presente nos azulejos, bem como gordura e outras sujeiras que podem estar presentes no local.

Use desengordurante

Você sabe o que é bom para limpar azulejo da cozinha? Se você é quem limpa a sua casa, com certeza conhece diferentes tipos de produtos de limpeza, cada um deles mais indicados para situações específicas. No caso da limpeza dos azulejos, tenha em mente que um ótimo produto para isso é o desengordurante.

Como os azulejos da cozinha acumulam muita gordura dos alimentos que são preparados, o desengordurante aparece como o produto de limpeza ideal para limpar as paredes. Uma das vantagens de usar desengordurante para limpar o azulejo da cozinha é que o produto possui fórmulas que deixam o processo de limpeza mais prático e rápido.

Para usar o desengordurante, basta aplicá-lo nos azulejos, remover o excesso do produto com panos úmidos e secar tudo com um pano seco.

Faça uma mistura caseira com limão e vinagre

Além de usar produtos de limpeza para cozinha, saiba que a limpeza dos azulejos pode ser feita com misturas caseiras. No caso, uma ótima combinação para limpar o azulejo é limão com vinagre. Para preparar essa mistura, comece misturando uma xícara de limão com uma xícara de vinagre. Dê preferência ao vinagre branco.

Para limpar o azulejo da cozinha, comece aplicando a mistura com um pano ou até mesmo com um borrifador. Deixe a mistura agir na superfície do azulejo por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, use uma esponja para esfregar e remover a sujeira. Por fim, enxague a parede com água fria.

Use detergente para uma limpeza prática

Existem vários produtos de limpeza em nossa casa que podem servir para limpar várias superfícies, como os azulejos. Além de desengordurantes e misturas caseiras, saiba que existe outro produto que pode te ajudar a limpar o azulejo da cozinha: o detergente.

Essencial para lavar louças, o detergente é um dos produtos de limpeza mais comuns, que com certeza faz parte da casa de todas as pessoas. Ele pode ser muito útil para limpar azulejos de cozinha. Para isso, misture cerca de 10 gotas de detergente com 1 litro de água morna. Esfregue a mistura na parede e veja a sujeira ir embora.